Nieskuteczna próba korupcji i handel nielegalnym towarem zakończona zarzutami Data publikacji 25.08.2025 Powrót Drukuj Nielegalne papierosy, spirytus i próba wręczenia łapówki – to finał realizacji jaworznickich policjantów. Mundurowi przechwycili towar wart dziesiątki tysięcy złotych i zatrzymali jego właściciela. Mężczyzna odpowie przed sądem zarówno za korupcję, jak i przestępstwo skarbowe, za co grozi mu 10 lat więzienia.

W ubiegłą środę policjanci z Wydziału d/w z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie uzyskali informację, że w jednym z garaży na terenie miasta mogą znajdować się przedmioty, których posiadanie jest zabronione.

Podczas sprawdzania terenu, na końcu ciągu garaży policjanci wylegitymowali podejrzanego mężczyznę. W rozmowie przyznał on, że w wynajmowanym przez siebie garażu przechowuje nielegalne wyroby tytoniowe oraz spirytus. W momencie, gdy policjanci przystąpili do czynności przeszukania, mężczyzna zaproponował im "łapówkę" w kwocie 20 tysięcy złotych w zamian za odstąpienie od podjęcia dalszych czynności. Mundurowi zatrzymali mężczyznę i osadzili go w policyjnym areszcie.

Podczas przeszukania garażu oraz pojazdu należącego do zatrzymanego, policjanci zabezpieczyli łącznie 15 600 sztuk papierosów oraz 117 litrów alkoholu bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W ramach zabezpieczenia na poczet przyszłych kar i środków karnych zajęto również samochód osobowy użytkowany przez mężczyznę.

Następnego dnia 57-latek, mieszkaniec województwa małopolskiego został doprowadzony do Prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty:

za złożenie obietnicy udzielenia korzyści majątkowej funkcjonariuszom publicznym w zamian za ostąpienie od czynności służbowych,

za nabycie od nieustalonej osoby i przechowywanie wyrobów akcyzowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy, czym naraził Skarb Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnej w wysokości ponad 27 tysięcy złotych.

Mężczyzna przyznał się do zarzucanych czynów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Zatrzymany mężczyzna stanie przed sądem.

Policja przypomina, że handel i nabywanie wyrobów tytoniowych, czy alkoholu bez polskich znaków akcyzy jest nielegalne. Oprócz poważnych konsekwencji prawnych dla sprzedających i kupujących, tego rodzaju produkty są nieprzebadane, niewiadomego pochodzenia i mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Kupując nielegalne papierosy czy alkohol, nabywcy nie tylko wspierają czarny rynek, ale również narażają się na odpowiedzialność karną oraz ryzyko poważnych problemów zdrowotnych.

Konsekwencje prawne:

zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, za handel papierosami czy alkoholem bez akcyzy grozi wysoka grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 3 lat,

w przypadku uczynienia z tego procederu stałego źródła dochodu kara może wynieść nawet do 5 lat pozbawienia wolności,

dodatkowo sąd może orzec przepadek towaru oraz pojazdu, którym był on przewożony.

O tym, co grozi za próbę wręczenia łapówki policjantowi, mówi Kodeks karny w art. 229:

§ 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa, aby skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

