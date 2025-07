Tragiczna sobota na śląskich drogach. Życie straciły 4 osoby. Dwukrotnie ogłoszono #CzarnyAletrDrogowy

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o liczne kradzieże metodą na pracowników wodociągów, gazowni i administracji. Działając na terenie województwa śląskiego, w okresie od stycznia do czerwca br., sprawcy doprowadzili do strat sięgających blisko 400 tysięcy złotych. Obaj byli poszukiwani do odbycia kary pozbawienia wolności.