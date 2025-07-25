„W rytmie bezpiecznych dróg” – pierwszy koncert II edycji seminarium dla młodzieży za nami Data publikacji 25.07.2025 Powrót Drukuj Za nami pierwszy koncert w ramach II edycji seminarium profilaktycznego dla młodzieży, organizowanego przez śląską drogówkę we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Wydarzenie odbyło się w wyjątkowej atmosferze pod stadionem Zabrze Arena i połączyło muzykę z przekazem o bezpieczeństwie, szacunku i przeciwdziałaniu hejtowi.

Wczoraj w Zabrzu odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu „W rytmie bezpiecznych dróg”, będące częścią II edycji seminarium dla młodzieży, organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Tym razem wydarzenie miało miejsce przy stadionie Zabrze Arena i zgromadziło licznie młodzież z Zabrza. Uczestnicy mieli okazję nie tylko wysłuchać wartościowych prelekcji na temat bezpieczeństwa i przeciwdziałania hejtowi, ale także wziąć udział w wyjątkowym koncercie zespołu Alien x Majtis – zwycięzców programu „Must Be The Music”.

Spotkanie poprowadził Krzysztof Pieczyński, który przywitał gości honorowych wydarzenia:

– Ewę Weber – Komisaryjny Prezydenta Miasta Zabrze,

– mł. insp. Tomasza Melaniuka – I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu,

– Adama Koczyka – Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego,

– Łukasza Pacha – Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.

Po wystąpieniach gości głos zabrali prelegenci, którzy przedstawili młodzieży ważne zagadnienia związane z bezpieczeństwem:

Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki mówił o zagrożeniach na drodze i odpowiedzialnym zachowaniu, Łukasz Pach, Dyrektor WPR, przybliżył specyfikę pracy ratowników medycznych i omówił, jak skutecznie wezwać pomoc,

asp. Sebastian Bijok przedstawił temat hejtu i sposoby radzenia sobie z przemocą słowną i internetową.

Część artystyczna wydarzenia to pełen energii koncert Alien x Majtis, których muzyka, przesłanie i kontakt z młodzieżą stworzyły wyjątkową atmosferę, niosąc przy tym ważne wartości.

Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia w ramach kampanii. Szczegóły wkrótce.

O kampanii:

Projekt realizowany jest we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz przy wsparciu władz lokalnych miast, w których odbywają się wydarzenia.

Projekt „W rytmie bezpiecznych dróg” pokazuje, że o bezpieczeństwie i szacunku można mówić nie tylko językiem przepisów, ale również poprzez muzykę, emocje i bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi. To inicjatywa, która łączy pokolenia i daje młodzieży realne narzędzia do bezpiecznego i świadomego funkcjonowania – zarówno na drodze, jak i w codziennym życiu.