Śmiertelne żniwo na śląskich drogach od początku wakacji. Apelujemy o rozwagę Data publikacji 24.07.2025 Powrót Drukuj Od początku wakacji na śląskich drogach zginęło aż 13 osób. Większość z nich to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, tacy jak piesi, rowerzyści, użytkownicy hulajnóg elektrycznych czy motorowerów. Te zatrważające dane wskazują, że pomimo beztroskiego czasu wakacji nie powinno być momentu, w którym zapominamy o bezpieczeństwie swoim oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Trwają wakacje. Większa ilość wyjazdów powoduje, że na drogach zauważamy wzmożony ruch pojazdów. Niestety od początku wakacji nie brakuje tragedii, a śmierć na drodze zbiera swoje żniwo.

Niebezpieczeństwo w każdej chwili może dotknąć każdego z nas. Wystarczy chwila nieuwagi, brak ostrożności czy niekierowanie się zasadą ograniczonego zaufania. To wszystko może zadecydować o naszym życiu oraz zdrowiu. Nie pozwólmy, aby tak ważne sprawy, jak życie nasze, czy naszych bliskich zależały od łutu szczęścia.

Do tej pory w naszym województwie od początku wakacji w wypadkach drogowych zginęło 13 osób:

Od początku wakacji na śląskich drogach doszło do 156 wypadków, na których skutek zginęło 13 osób: 1 rowerzysta, 2 pieszych, 3 motocyklistów, 1 pasażer, 6 kierowców samochodów. Ranne w tych zdarzeniach zostały 194 osoby, a policjanci odnotowali ponad 3300 kolizji (dane statystyczne na dzień 22.07.2025 roku).

Powyższe liczby wskazują, na to, że musimy zadbać o swoje bezpieczeństwo. Każda chwila zmniejszonej uwagi, rozkojarzenie, stres, alkohol czy substancje odurzające to właśnie czynniki, które przyczyniają się do występujących na naszych drogach tragedii. To od nas zależy czy będzie dochodziło do kolejnych zdarzeń, czy będziemy w stanie im zapobiec.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego – to od naszego zachowania na drogach zależy życie oraz zdrowie nasze, naszych bliskich oraz pozostałych uczestników ruchu. Pamiętajmy o tym!