Bezpieczniej na śląskich drogach – podsumowanie pierwszego półrocza 2025 roku

Śląska drogówka, w skład której wchodzą policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz mundurowi z komend miejskich, powiatowych i Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach, każdego dnia dba o bezpieczeństwo na drogach województwa śląskiego. Nasz garnizon liczy 1201 policjantów drogówki. Codziennie nad bezpieczeństwem na drogach czuwa blisko 480 funkcjonariuszy, którzy patrolują tysiące kilometrów tras – od autostrad po drogi lokalne. Pierwsze półrocze 2025 roku przyniosło wiele nowych wyzwań, z którymi zmagała się śląska drogówka.

Działania Śląskiej Policji Ruchu Drogowego są kompleksowe i ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa, w szczególności skupiając się na ograniczeniu liczby wypadków i ich tragicznych skutków. Zarówno statystyki, jak i prowadzone akcje pokazują, że taki efekt został osiągnięty, a bezpieczeństwo na drogach województwa śląskiego było i jest priorytetem.

Spadek liczby wypadków



Znacznie zmniejszyła się liczba ofiar wypadków ze skutkiem śmiertelnym na drogach województwa śląskiego. W pierwszym półroczu 2025 roku na naszych drogach odnotowano 769 wypadków, co oznacza spadek o 56 zdarzeń w porównaniu do analogicznego okresu 2024 roku. W tych wypadkach zginęło 49 osób (czyli o 12 mniej niż rok wcześniej), a 894 osoby zostały ranne (o 53 mniej niż w pierwszym półroczu 2024 roku). Policjanci obsłużyli również ponad 24 tysiące kolizji – to aż 2074 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Nietrzeźwi kierujący i liczba kontroli



W pierwszych sześciu miesiącach 2025 roku policjanci przeprowadzili niemal 1 milion 700 tysięcy kontroli trzeźwości. W ich wyniku ujawniono 5615 kierujących pod wpływem alkoholu, z czego 4065 osób prowadziło pojazd w stanie nietrzeźwości.

Działania profilaktyczne



Na początku roku śląska drogówka zakończyła cykl seminariów „Nastrojowo i świątecznie z Mirkiem Szołtyskiem” – spotkań organizowanych w czterech miastach Śląska, poświęconych bezpieczeństwu seniorów. Wydarzenia te odbyły się z artystyczną oprawą Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, udziałem Mirka Szołtyska oraz poradami profilaktycznymi.

Finałowy koncert dla seniorów "Nastrojowo i świątecznie - śląska drogówka z Mirkiem Szołtyskiem" w Chorzowie



Od maja 2025 roku ruszyła kampania „W rytmie bezpiecznych dróg”, realizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim. Jej celem było pokazanie, że o bezpieczeństwie i wzajemnym szacunku można mówić nie tylko językiem przepisów, ale także poprzez muzykę, emocje i zaangażowanie. To inicjatywa, która łączy pokolenia i daje młodym ludziom realne narzędzia do radzenia sobie zarówno na drodze, jak i w codziennym życiu. Kampanii towarzyszyły seminaria z występem zespołu Alien x Majtis.

Muzyka, edukacja i bezpieczeństwo. Finał kampanii „W Rytmie Bezpiecznych Dróg” ze śląską drogówką

Rok 2025 przynosi wiele wyzwań, ale dzięki zaangażowaniu policjantów, prowadzonym działaniom prewencyjnym i kontrolnym oraz współpracy z wieloma podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ruchu drogowego, osiągamy znaczące sukcesy.



Bezpieczeństwo na drogach województwa śląskiego pozostaje naszym wspólnym priorytetem.