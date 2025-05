„Escapetruck" - mobilny pokój zagadek wystartował w Piekarach Śląskich! Data publikacji 09.05.2025 Powrót Drukuj W Piekarach Śląskich oficjalnie zainaugurowano wiosenną edycję cyklu wizyt w województwie śląskim projektu profilaktycznego „Escapetruck". To wyjątkowe wydarzenie, realizowane przez Komendę Główną Policji przy współpracy z policją holenderską, Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce, Uniwersytetem Wrocławskim, Komendą Główną Straży Granicznej, a także z udziałem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), ma na celu budowanie społecznej odporności na zjawisko handlu ludźmi. W wydarzeniu udział wziął nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wraz ze swoim Pierwszym Zastępcą.

Projekt Escapetruck powstał z inicjatywy holenderskiej Policji i Ambasady Królestwa Niderlandów, przy współpracy z Ośrodkiem Badań nad Handlem Ludźmi na Uniwersytecie Wrocławskim oraz polską Policją i Strażą Graniczną. Ten projekt edukacyjny ma na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska handlu ludźmi.

Do Piekar Śląskich tajemnicze pokoje na kółkach przyjechały dzięki współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich oraz Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Wydarzenie to zainaugurowało cykl wizyt "Esacapetruck'a" w kilku śląskich miastach.



W inauguracji wydarzenia udział wziął Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Radosław Kacprzak, Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Adam Kurek, Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich insp. Paweł Dratwiński oraz I Zastępca Prezydenta Piekar Śląskich Krzysztof Turzański.

W specjalnie przygotowanej naczepie pojazdu ciężarowego znajdowały się pokoje, które uczestnikom udawało się opuścić po rozwiązaniu zagadek. Do udziału piekarscy policjanci zaprosili uczniów Akademickiego Zespołu Szkół oraz Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Piekarach Śląskich. Przedsięwzięcie w nowatorski i zaskakujący sposób zwraca uwagę na kwestię handlu ludźmi, które zostało przedstawione w formie pokoju zagadek.

Na miejscu piekarski profilaktyk asp. Aleksandra Zydyk wraz ze st. asp. Szymonem Czyszem z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przybliżył młodzieży oraz innym uczestnikom, zagadnienie współczesnego handlu żywym towarem. Mundurowi opowiadali, jak wygląda werbunek do pracy przymusowej, w jakich warunkach przetrzymywani są niewolnicy zarobkowi. Tłumaczyli też, na co zwracać uwagę, aby nie paść ofiarą takiego przestępczego procederu.

Dla zainteresowanych przygotowane były profilaktyczne broszury ostrzegające przed różnymi rodzaju zagrożeniami.

Czym dokładnie jest Escapetruck?

To mobilny pokój zagadek – interaktywna forma edukacji, która poprzez elementy gry typu „escape room” w realistycznej scenografii, przybliża uczestnikom dramatyczną rzeczywistość ofiar handlu ludźmi.

Scenariusze zadań zostały oparte na autentycznych historiach, a całość doświadczenia ma silne przesłanie społeczne. Uczestnicy (od 16 roku życia) muszą wykazać się współpracą, spostrzegawczością i logicznym myśleniem, by „wydostać się” z ciężarówki i jednocześnie dowiedzieć się, jak wygląda mechanizm działania przestępców oraz jakie są metody przeciwdziałania temu zjawisku.

Oprócz gry, na uczestników czekają również policyjne stoiska profilaktyczne prowadzone przez mundurowych, którzy rozmawiają z młodzieżą i mieszkańcami o zagrożeniach związanych z handlem ludźmi. Uczestnicy mogą zapoznać się z materiałami edukacyjnymi, zadawać pytania i dowiedzieć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia.

Escapetruck to nie tylko nietypowa lekcja, ale przede wszystkim apel do społeczeństwa – aby nie pozostawać obojętnym i rozpoznawać sygnały świadczące o możliwym procederze handlu ludźmi. Inicjatywa jest wynikiem współpracy międzynarodowej i pokazuje, jak ważna jest edukacja oraz wspólne działanie w walce z tym poważnym przestępstwem. Wydarzenia w województwie śląskiej organizowane są przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz lokalnych komend miejskich i powiatowych.

Mimo że cały projekt jest tylko wirtualną zabawą, swoich uczestników skłania do głębokiej refleksji. Po wyjściu z pomieszczeń escapetrucka, osoby chętnie dzieliły się swoimi wrażeniami i odczuciami. Młodzi ludzie przyznawali, że teraz z większą rozwagą będą podchodzić do różnego rodzaju ofert, wiedząc, że przestępstwo handlu żywym towarem jest jak najbardziej realne. Niektórzy z nich byli zszokowani warunkami, w jakich przetrzymywane były ofiary oraz jak ciężką pracę musiały wykonywać i jak traumatycznych przeżyć musiały doświadczyć.

Kolejne miasta na trasie Escapetrucka:

10 maja – Gliwice

11 maja – Mysłowice

12 maja – Pszczyna

13 maja – Jaworzno

14 maja – Wodzisław Śląski

15 maja – Żory

16 maja – Żywiec

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, nauczycieli, przedstawicieli samorządów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką handlu ludźmi.

Przyjdź, zobacz i dowiedz się, jak możesz zareagować oraz pomóc!