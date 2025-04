Komendant z malarską pasją stworzył cykl obrazów o Cieszynie Data publikacji 16.04.2025 Powrót Drukuj Inspektor Jacek Stelmach, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, na co dzień pełni bardzo odpowiedzialną i wymagającą służbę. Niewielu jednak wie, że za policyjnym mundurem kryje się dusza artysty. Jego wielką pasją, którą z powodzeniem realizuje od wielu lat, jest malarstwo. Zamiłowanie do sztuki doskonale godzi z życiem zawodowym. Wkrótce odbędzie się wystawa malarstwa inspektora "Z Pędzlem przez Cieszyn", w której ukazuje swoje rodzinne miasto - Cieszyn w malarskiej odsłonie.

Zamiłowanie do sztuki narodziło się w 2007 roku w nieoczywisty sposób, jako konsekwencja drogi życiowej, łącząca edukację, pasję historyczną, sport, a także służbę. W czasie pracy nad książką „Historia pewnego medalu metodą śledczą. Walecznym Śląsk 1919”, inspektor Stelmach natknął się na postać Juliana Fałata, wybitnego malarza związanego z regionem. To spotkanie z artystyczną historią Śląska Cieszyńskiego zapoczątkowało jego własną drogę twórczą. Swój warsztat malarski rozwijał pod okiem uznanych lokalnych artystów – Rafała Raszki w skoczowskim Domu Kultury i Roberta Heczki w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu.



W swojej twórczości skupia się głównie na pejzażu, architekturze, portrecie oraz tematach związanych z przyrodą i górskim krajobrazem. Choć jego styl wciąż oscyluje wokół sztuki figuratywnej, nie stroni też od poszukiwań w stronę abstrakcji.

Już 25 kwietnia o godzinie 18.00 w Skoczowie przy ulicy Rynek 18 zostanie otwarta wystawa malarstwa inspektora Jacka Stelmacha zatytułowana „Pędzlem przez Cieszyn”. Ekspozycja dostępna będzie do 30 maja.



Wystawa skupia się na malarskim spojrzeniu autora na rodzinne miasto – Cieszyn. To właśnie jego architektura i klimat stały się głównym źródłem inspiracji dla powstania prezentowanych prac.

Dla inspektora Jacka Stelmacha malarstwo to nie tylko hobby – to sposób na zatrzymanie chwili, przelanie emocji na płótno i ukazanie piękna świata z własnej perspektywy. Jego twórczość to dowód na to, że w służbie – obok dyscypliny i profesjonalizmu – jest też miejsce na pasję i wrażliwość.



Komendant Stelmach w swoich pracach najchętniej podejmuje tematykę pejzaży, portretów, architektury miejskiej i gór. Zapytany o to, czy każdy może malować, odpowiada z humorem: "Nie każdy. Tylko ten, kto chce".

Ta myśl, którą często przywołuje, idealnie oddaje jego podejście do sztuki – potrzebna jest nie tylko pasja, ale przede wszystkim chęć i wytrwałość.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy i poznania innego Cieszyna.