Katyński Marsz Pamięci i obchody 85. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Uroczystości, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r. ” z siedzibą w Katowicach, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Szkołę Policji w Katowicach, rozpoczęły się o 10.00 przed Pomnikiem Ofiar Katynia na Placu Andrzeja w Katowicach.



W obchodach uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach dr Andrzej Sznajder, Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Zastępca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Michał Syska, Senator RP Halina Bieda, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Stanosławski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r. ” Grzegorz Grześkowiak, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kierownictwo polskiej Policji, kadra kierownicza śląskiego garnizonu Policji i Szkoły Policji w Katowicach, przedstawiciele służb mundurowych i innych zaprzyjaźnionych służb, przedstawiciele duchowieństwa, stowarzyszeń i fundacji, delegacje organizacji kombatanckich i patriotycznych, młodzież szkolna, harcerze i wielu innych zaproszonych gości.



Obchody rozpoczęło złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji przez dowódcę uroczystości oraz przegląd pododdziałów. Następnie zebranych gości powitał Grzegorz Grześkowiak - Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r. ”. Głos zabrał także dr Andrzej Sznajder - dyrektor katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który przedstawił krótki zarys historyczny Zbrodni Katyńskiej. Po uroczystej modlitwie organizatorzy obchodów złożyli wieniec pod Pomnikiem Ofiar Katynia. Spod Pomnika wyruszył Katyński Marsz Pamięci. Jego uczestnicy przeszli ulicami miasta przed Grób Policjanta Polskiego mieszczącego się na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Tam nastąpiło uroczyste podniesienie flagi państwowej oraz odegranie hymnu państwowego.



Po odśpiewaniu hymnu, delegacje uczniów śląskich szkół zapaliły „Znicz Pamięci” przy Grobie Policjanta Polskiego.

Kolejno głos zabrała Senator RP Halina Bieda, reprezentującą Panią Marszałek Senatu RP, która odczytała Uchwałę Senatu RP . Po odczytaniu Uchwały, w intencji pomordowanych policjantów i ich rodzin, modlili się policyjni kapelani, a następnie wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i odznaki regionalne.



Wśród odznaczych znaleźli się: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk, który otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, przyznany przez Prezydenta RP, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak, który został uhonorowany Medalem Pro Bono Poloniae i Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach, który wyróżniony został Medalem Pro Patria. Wśród odznaczonych Medalami za Zasługi dla OSRP 1939 r. znalazła się także Senator RP Halina Bieda.

Następnie głos zabrali: Wojewoda Śląski, Zastępca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zastępca Komendanta Głównego Policji i Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach, którzy podkreślili, jak bohatersko stanęli w obronie Ojczyzny i w jak bestialski sposób zostali zamordowani przez sowieckie NKWD funkcjonariusze Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego oraz inni polscy jeńcy – ofiary Zbrodni Katyńskiej.



Po apelu pamięci i salwie honorowej, przed Grobem zostały zapalone znicze oraz złożono biało-czerwone wieńce kwiatów przez delegacje.



Uroczystą oprawę uroczystości zapewnili policjanci z Kompanii Honorowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, a oprawę muzyczną policjanci z Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Wiosną 1940 roku sowieckie NKWD wymordowało tysiące polskich jeńców wojennych, wziętych do niewoli w wyniku agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. Wcześniej byli oni więzieni w trzech Obozach Specjalnych NKWD - Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku oraz w więzieniach i obozach NKWD na terenie zachodniej Białorusi i Ukrainy.