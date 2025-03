Inauguracja programu Komendy Głównej Policji "Przyszłość, a Ty" w Częstochowie

Szeroko zakrojone działania i doskonała współpraca kryminalnych z Wydziałów Narkotykowego i Dochodzeniowo — Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi oraz Wydziału do Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, oraz przy wsparciu policjantów z województwa łódzkiego, śląskiego, małopolskiego doprowadziła do zlikwidowania zaawansowanej technologicznie fabryki narkotyków znajdującej się w powiecie częstochowskim.