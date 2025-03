Mundurowi zatrzymali sprawcę ataku nożem Data publikacji 03.03.2025 Powrót Drukuj Sosnowieccy wywiadowcy zatrzymali 20-latka, który zaatakował nożem 16-latka. Do zdarzenia doszło w centrum Sosnowca. Mężczyzna usłyszał zarzuty za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków. Decyzją sądu, został tymczasowo aresztowany na najbliższe 3 miesiące.

W zeszły czwartek o godzinie 19:30 mundurowi otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że młody mężczyzna zaatakował i ranił nastolatka nożem. Do zdarzenia doszło w okolicy centrum handlowego przy ulicy Piłsudskiego.



Gdy policjanci pojawili się na miejscu, niestety potwierdzili, że 16-latek został raniony nożem. Na miejsce wezwano również załogę karetki pogotowia, która udzieliła 16-latkowi niezbędnej pomocy. Chłopak opisał mundurowym wygląd agresora. Policjanci od razu rozpoczęli poszukiwania niebezpiecznego mężczyzny.



W trakcie patrolu ulicy, na jednym z przystanków przy ulicy Andersa, sosnowieccy wywiadowcy zauważyli osobę odpowiadającą rysopisowi sprawcy. Mundurowi szybko potwierdzili, że to 20-latek rzeczywiście odpowiada za niedawny atak i odnaleźli przy nim nóż. Oprócz niebezpiecznego narzędzia miał przy sobie również narkotyki.



20-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Usłyszał zarzuty za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu oraz posiadanie znacznej ilości narkotyków. Za pierwsze przestępstwo grozi mu kara więzienia do 5 lat, natomiast za drugie - do 10 lat pozbawienia wolności. Sosnowiecki sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na najbliższe 3 miesiące.

Film 1.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik 1.mp4 (format mp4 - rozmiar 3.68 MB)