Nietypowe odwiedziny w dąbrowskiej komendzie – wyjątkowa licytacja WOŚP Data publikacji 22.02.2025 Powrót Drukuj W tym tygodniu w dąbrowskiej komendzie mundurowi gościli wyjątkowych odwiedzających. Czteroosobowa rodzina, która wygrała w organizowanej przez stowarzyszenie Pogoria Morsuje licytacji vouchera na rzecz 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, miała niepowtarzalną okazję spędzić dzień w murach Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej i poznać z bliska tajniki policyjnej służby.

Rodzina rozpoczęła swoją wizytę od udziału w pokazie oraz ćwiczeniach związanych ze środkami przymusu bezpośredniego, które na co dzień są wykorzystywane przez mundurowych.

Pod czujnym okiem instruktorów mogli zobaczyć, jak działa sprzęt używany w sytuacjach wymagających interwencji.



Kolejnym punktem programu była prezentacja policyjnej broni.

Goście mieli okazję przyjrzeć się z bliska różnym jednostkom broni, z jakich korzystają funkcjonariusze, oraz poznać zasady ich bezpiecznego użytkowania.



Następnie rodzina spotkała się z technikiem kryminalistyki, który zaprezentował proces zdejmowania odcisków palców i zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia.

Uczestnicy mieli możliwość samodzielnie spróbować pobrać odciski palców oraz dowiedzieć się, jak wygląda codzienna praca specjalistów z zakresu kryminalistyki.



Duże emocje wzbudziła również wizyta w policyjnym areszcie.

Goście mogli zobaczyć, w jakich warunkach przebywają osoby zatrzymane, oraz poznać procedury obowiązujące w tego typu miejscach.



Na zakończenie wizyty rodzina odwiedziła gabinet pani komendant, gdzie odbyło się miłe spotkanie.

Podczas rozmowy wymieniono się uprzejmościami, a nasi goście podziękowali za możliwość uczestniczenia w tak wyjątkowym wydarzeniu.



Ze swojej strony my również wyraziliśmy wdzięczność za zaangażowanie w szczytny cel i wsparcie akcji charytatywnej stowarzyszenia Pogoria Morsuje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Cieszymy się, że mogliśmy otworzyć drzwi naszej komendy dla osób, które nie tylko interesują się pracą Policji, ale również wspierają tak ważne inicjatywy społeczne.

Liczymy, że to spotkanie pozostanie dla naszych gości niezapomnianym przeżyciem i inspiracją do dalszego zaangażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa i pomocy innym.