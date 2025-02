Policjanci szkolili się z ochrony praw człowieka

Wczoraj na chorzowskim odcinku Drogi Wojewódzkiej nr 902 doszło do bardzo niebezpiecznych sytuacji. 75-letni mieszkaniec Chorzowa wjechał pod prąd Drogowej Trasy Średnicowej i nieomal doprowadził do trzech zdarzeń drogowych. Chorzowscy policjanci ustalili kierowcę, następnie zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu.