Kierowca jadący pod prąd Drogową Trasą Średnicową nie uniknie odpowiedzialności Data publikacji 04.02.2025 Powrót Drukuj Wczoraj na chorzowskim odcinku Drogi Wojewódzkiej nr 902 doszło do bardzo niebezpiecznych sytuacji. 75-letni mieszkaniec Chorzowa wjechał pod prąd Drogowej Trasy Średnicowej i nieomal doprowadził do trzech zdarzeń drogowych. Chorzowscy policjanci ustalili kierowcę, następnie zatrzymali mu prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu.

Wczoraj, kwadrans po 13 do chorzowskiej komendy wpłynęły dwa zgłoszenia o samochodzie poruszającym się pod prąd Drogowej Trasy Średnicowej. Dyżurny natychmiast skierował w to miejsce patrol ruchu drogowego oraz przekazał tę informację do ościennych jednostek. Policjanci, patrolując wyznaczony obszar, nie natrafili na wskazany samochód.



Nagranie z wideorejestratora jednego ze świadków zdarzenia pomogło chorzowskim mundurowym wytypować numery rejestracyjne pojazdu. Ponadto policjanci zabezpieczyli nagrania z kamer Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Widać na nich jak kierowca nie stosuje się do znaku „nakaz jazdy na wprost” i wjeżdżając pod prąd na DTŚ , nieomal doprowadza do zdarzenia drogowego. Później inni kierowcy dwukrotnie musieli zmieniać pas ruchu, aby uniknąć zderzenia.



Po sprawdzeniu w bazach danych okazało się, że renault twingo ma aż 3 właścicieli. Policjanci ustalili jednak, że w chwili zdarzenia za kierowcą siedział 75-letni mieszkaniec Chorzowa. Policjanci dotarli do mężczyzny dzisiaj rano. Przyznał się do winy, wyrażając skruchę. Zaistniałą sytuację tłumaczył zdenerwowaniem i problemami zdrowotnymi. Twierdził, że pomylił zjazdy i gdy był już na trasie zorientował się, że jedzie w przeciwnym kierunku. Cała sytuacja bardzo go zdenerwowała i nie wiedział jak się zachować. Chciał jak najszybciej zjechać z drogi.



Policjanci zatrzymali 75-latkowi prawo jazdy oraz skierowali sprawę na drogę sądową. Mężczyzna dobrowolnie poddał się karze, którą wymierzy mu już sąd.



Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym grozi kara grzywny do 30 tys. zł , można również orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Film Film_DTS.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Film_DTS.mp4 (format mp4 - rozmiar 17.74 MB)