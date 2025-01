Uroczyste podsumowanie konkursu „Odblaskowa Szkoła 2024” Data publikacji 31.01.2025 Powrót Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu „Odblaskowa Szkoła 2024” na Śląsku. W tegorocznej edycji projektu wzięło udział 150 szkół podstawowych oraz ponad 41 tysięcy uczniów. Najwyższe wyróżnienie zdobyła Szkoła Podstawowa nr 38 w Bielsku-Białej. Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie!

Wydarzenie miało miejsce w Auli im. asp. Jana Kali w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach i rozpoczęło się 30 stycznia br. punktualnie o godzinie 11.00. Uroczystość zainaugurował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - nadinsp. Mariusz Krzystyniak.



Następnie przywitano zaproszonych gości oraz przedstawicieli nagrodzonych szkół. Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach podziękował uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w propagowanie bezpieczeństwa na drogach. Głos zabrał również Śląski Wicekurator Oświaty, prof. dr hab. Tomasz Huk, który zwrócił się do dzieci z apelem o zachowanie ostrożności podczas nadchodzących ferii zimowych. W imieniu Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wystąpił jego prezes, Jacek Zalewski.



Najważniejszym momentem gali było wyróżnienie i wręczenie nagród dla dziesięciu najlepszych szkół. Główne trofeum powędrowało do Szkoły Podstawowej nr 38 w Bielsku-Białej. Nagrody i wyróżnienia wręczył nadinsp. Mariusz Krzystyniak - Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wraz ze swoim zastępcą - insp. Jackiem Stelmachem. Towarzyszył im podinsp. Krzysztof Stankiewicz - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach oraz przedstawiciele partnerów konkursu, w tym Agnieszka Jurkiewicz – Kierownik Zespołu ds. Komunikacji i CSR firmy Tauron Polska Energia, który był głównym partnerem projektu. Dodatkowo, Polski Związek Motorowy ZO Katowice, reprezentowany przez prezesa Grzegorza Wróbla, przygotował dla uczestników słodki poczęstunek.



Ambasador akcji „Odblaskowa Szkoła 2024” Kajetan Kajetanowicz, Wicemistrz Świata w kategorii WRC 2, w przygotowanym spocie podkreślił wagę edukacji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.



Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która porwała najmłodszych do tańca, a przed wejściem do budynku dzieci oraz opiekunowie mieli okazję zobaczyć z bliska radiowozy i motocykle policyjne wykorzystywane przez funkcjonariuszy ruchu drogowego. Dużą popularnością cieszyły się również maskotki - policyjne i partnerów konkursu.



Konkurs „Odblaskowa Szkoła” od lat promuje zasady bezpieczeństwa na drodze i edukuje najmłodszych w zakresie widoczności po zmroku. Tegoroczna edycja, dzięki wsparciu wielu partnerów, kolejny raz udowodniła, jak ważne jest propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.



Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie!

Przypominamy:

Samochód, poruszający się po drodze po zmroku z włączonymi światłami mijania oświetla około 40 m jezdni. Natomiast droga hamowania pojazdu, poruszającego się z prędkością 90 km/h to około 50 m . Pieszy, który nie jest wyposażony w odblaski jest widoczny dla kierowcy dopiero z odległości około 25 m . To zdecydowanie za mała odległość, by kierowca zdążył wykonać manewr ominięcia pieszego lub tym bardziej zatrzymania pojazdu. Dlatego podstawowym warunkiem bezpieczeństwa pieszego na drodze powinna być jego widoczność, która wzrasta wraz z powierzchnią elementów odblaskowych:

pieszy ubrany w ciemne spodnie i ciemną bluzę widoczny jest z odległości około 25 m ;

; pieszy ubrany w jasną odzież widoczny jest z odległości około 35 m ;

; pieszy ubrany w odzież z elementami odblaskowymi lub w kamizelkę odblaskową widoczny jest z odległości 150 m , a nawet 300 m .

Przepisy ruchu drogowego nakazują poruszającym się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że poruszają się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Jednak dla własnego bezpieczeństwa, odblaski powinniśmy nosić o każdej porze i nawet w obszarze zabudowanym.

Daj się zauważyć! Noś odblaski!