Pomóż 2- letniej Wandzi, która walczy z rzadkim nowotworem Data publikacji 22.01.2025 Powrót Drukuj 2-letnia Wandzia jest córką policjanta z komisariatu w Koziegłowach. Wanda miała zaledwie siedem miesięcy, gdy zdiagnozowali u niej histiocytozę z komórek Langerhansa – rzadki, wieloukładowy i wieloogniskowy nowotwór złośliwy. Wsparcie pozwoli na kosztowne leczenie.

Wandzia to wyjątkowa, pogodna dziewczynka, córka mundurowego z Komisariatu Policji w Koziegłowach, która każdego dnia mierzy się z ogromnymi trudnościami, by móc cieszyć się dzieciństwem.

Wanda miała zaledwie siedem miesięcy, gdy rodzice usłyszeli najgorsze słowa: nowotwór złośliwy – rzadki, wieloukładowy i wieloogniskowy - histiocytoza z komórek Langerhansa. Byli przerażeni, bezradni i pełni pytań bez odpowiedzi. Na kolejne dwa miesiące mała Wandzia została zamknięta w czterech ścianach szpitala, z dala od domu, w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. To były dwa długie miesiące wypełnione badaniami, zastrzykami, kroplówkami, lekami, przetoczeniami krwi, chemioterapią i sterydami. Zmiany nowotworowe były rozsiane po całym jej malutkim ciałku – jej skórę pokrywały liczne krostki. Po wyjściu ze szpitala, Wandzia przez rok przyjmowała chemię, sterydy oraz inne leki.

Miesiąc po odstawieniu chemii dożylnej, podczas jednego z kontrolnych rezonansów, wykryto u Wandzi nowe zmiany nowotworowe, tym razem w uszach... Po wielu badaniach lekarze zdecydowali się podać jej chemię celowaną. Znowu powróciły badania, leki i wyjazdy do szpitala. Ze względu na jej chorobę, musi unikać infekcji, dużych skupisk ludzi, a nawet słońca...

Koszty leczenia są bardzo wysokie, ale niezbędne, by Wanda miała szansę na samodzielne życie w przyszłości. Bez tej pomocy może nie mieć szansy na pełne uczestnictwo w życiu, które dla innych dzieci jest czymś naturalnym.

Jak możesz pomóc?

Wanda potrzebuje wsparcia, by kontynuować leczenie, a Twoja pomoc może jej to umożliwić. Twój 1,5% podatku, to dla niej szansa na lepsze jutro. Wystarczy, że w formularzu PIT wpiszesz: KRS: 0000396361 Cel szczegółowy: 0697649 Wanda. Każda złotówka, to krok ku jej marzeniu – by żyć jak inne dzieci, w świecie, który nie będzie nieustannym wyzwaniem.

Razem możemy podarować Wandzie szansę na przyszłość, w której codzienne życie nie będzie jej sprawiać bólu i trudności. Pomóżmy Wandzie razem – bo każde dziecko zasługuje na szczęście.