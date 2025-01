Pomagamy i Chronimy! Policjanci uratowali życie mężczyzny Data publikacji 18.01.2025 Powrót Drukuj Policyjna służba to nie tylko zatrzymywanie przestępców i ściganie piratów drogowych. Niejednokrotnie mundurowi interweniują też w sytuacjach, gdzie bezpośrednio zagrożone jest ludzkie życie i udzielają pomocy potrzebującym. Z taką interwencją zmierzyli się policjanci katowickiej patrolówki sierż.szt. Sebastian Mrożek i st.post. Rafał Dyrcz.

W środę do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wpłynęło zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie, który zamknął się w kabinie toalety w jednym z Centrum Przesiadkowych i nie chciał jej opuścić. Przybyli na miejsce policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego sierż.szt. Sebastian Mrożek i st.post. Rafał Dyrcz od razu udali się do mężczyzny. Po otwarciu kabiny okazało się, że 50-latek stracił przytomność i doszło u niego do zatrzymania krążenia. Stróże prawa zachowując zimną krew, podjęli czynności ratunkowe i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. W trakcie prowadzenia działań ratunkowych jeden z mundurowych pobiegł po znajdujący się na terenie Centrum Przesiadkowego defibrylator. Urządzenie zostało wykorzystane, a dzięki szybkiej reakcji policjantów 50-latkowi udało się przywrócić funkcje życiowe. Stróżów prawa w czynnościach ratunkowych wsparli strażacy z JRG 1 Katowice-Szopienice.



Na miejsce zdarzenia przyjechał Zespół Ratownictwa Medycznego, który przejął działania wobec mężczyzny. Kiedy wydawało się, że sytuacja jest opanowana, u 50-latka ponownie doszło do zatrzymania krążenia. I tym razem służby ratunkowe stanęły na wysokości zadania. Funkcje życiowe mężczyzny zostały przywrócone, a po ustabilizowaniu jego stanu, trafił do szpitala.



Policjanci po raz kolejny udowodnili, że hasło „Pomagamy i Chronimy” przyświeca im każdego dnia, a ratowania życia i zdrowia ludzkiego to sprawa nadrzędna.