Wodzisławski policjant najlepszy w kata senior III Otwartych Mistrzostwach Europy w karate Data publikacji 04.01.2025 Powrót Drukuj W Leżajsku odbyły się III Mistrzostwa Europy Open, ME U22 i Puchar Europy. W zawodach rywalizowało prawie 600 karateków z 14 państw: Armenii, Łotwy, Hiszpanii, Maroka. Węgier, Szwajcarii, Niemiec, Norwegii, Holandii, Czech, Izraela, Rumunii, Ukrainy i Polski. Mistrzem Europy w kata senior został wodzisławski policjant, sierż. Oskar Kozieł.

Wodzisławski profilaktyk, sierżant Oskar Kozieł wystartował w kategorii kata senior podczas III Otwartych Mistrzostwach Europy w karate, które odbyły się 21-22 grudnia w Leżajsku. Nasz policjant został mistrzem Europy w swojej kategorii. Sierżant Oskar Kozieł trenuje karate kyokushin od dziecka, to jego wielka sportowa pasja. Sport go nauczył dyscypliny i pokory. Policjant po służbie poświęca czas na regularne treningi, dzięki czemu jest w mistrzowskiej formie, co udowodnił na grudniowych zawodach.

Gratulujemy sukcesu sportowego i życzymy kolejnych!