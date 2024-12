Pościg za obywatelkami Czech zakończony zatrzymaniem Data publikacji 24.12.2024 Powrót Drukuj Mundurowi z Raciborza zatrzymali dwie młode kobiety, które ścigane były przez czeską Policję. Kierująca skodą 21-latka nie posiadała uprawnień i znajdowała się pod wpływem środków odurzających. W samochodzie przewoziły narkotyki, broń i skradzione dokumenty…

Policyjny pościg, który miał swój początek wczoraj po południu na terenie Republiki Czeskiej, zakończył się w miejscowości Chałupki, gdzie kierująca skodą, 21-letnia obywatelka Czech, utraciła panowanie nad pojazdem, wypadła z drogi i wjechała do przydrożnego rowu.

Przypuszczenia czeskich stróżów prawa co do tego, że kierująca nie podsiada uprawnień, potwierdziły się. W dodatku 21-latka wsiadła za kierownicę skody pod wpływem środków odurzających. W wyniku zdarzenia drogowego, które spowodowała, trafiła do szpitala. 21-letniej pasażerce skody nic się nie stało.

W trakcie przeszukania pojazdu, policjanci znaleźli na tylnej kanapie przedmiot przypominający broń palną, która zostanie przekazana do badań balistycznych oraz skradzione dokumenty. W toku dalszych czynności mundurowi z raciborskiej drogówki w popielniczce pojazdu znaleźli też woreczek z narkotykami.

Obie kobiety zostały zatrzymane i trafiły do policyjnego aresztu. Za kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających, 21-letniej kierującej grozi do 3 lat więzienia.