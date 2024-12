Podwójne uderzenie w przestępczość akcyzową Data publikacji 10.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przeprowadzili podwójne „uderzenie” w przestępczość akcyzową. Śledczy zabezpieczyli w sumie blisko 1,8 miliona nielegalnych papierosów. Wprowadzenie tego towaru do obrotu, naraziłoby Skarb Państwa na stratę prawie 2,5 miliona złotych.

Śledczy z wydziałów zwalczających przestępczość gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i Komendy Miejskiej Policji w Katowicach jednego dnia zatrzymali 3 mężczyzn, którzy przechowywali nielegalne wyroby tytoniowe.



Do pierwszego „uderzenia” doszło w godzinach przedpołudniowych 28 listopada 2024 r. Policjanci na terenie Katowic zatrzymali mieszkańca Siemianowic Śląskich, który w samochodzie przewoził kartony z papierosami bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W trakcie czynności, stróże prawa przeszukali inne pojazdy należące do 43-latka oraz jego miejsce zamieszkania. Kryminalni zabezpieczyli łącznie blisko 1,5 miliona papierosów pochodzących z nielegalnej produkcji, które opatrzone były znakami towarowymi dwóch światowych koncernów tytoniowych. Starty Skarbu Państwa z tytułu nieuregulowania podatków ciążących na zabezpieczonych wyrobach akcyzowych, wynosiły blisko 2 mln złotych.



Do drugiego „uderzenia” doszło tego samego dnia w godzinach popołudniowych, również na terenie Katowic. Tym razem policjanci zatrzymali na gorącym uczynku 27-latka i 40-latka, którzy wypakowywali papierosy w kartonach z samochodu do zajmowanego garażu. W toku przeprowadzanych przeszukań kryminalni zabezpieczyli blisko 350 tysięcy nielegalnych papierosów. Straty Skarbu Państwa zostały oszacowane na kwotę ponad 450 tys. zł.



Cała trójka usłyszała już zarzuty przechowywania nielegalnych wyrobów akcyzowych. Za popełnione przestępstwa karno-skarbowe, grozi wysoka kara grzywny, pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.



Sprawy mają charakter rozwojowy i prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód oraz Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.