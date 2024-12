Zabezpieczyli podróbki warte ponad 200 tysięcy złotych Data publikacji 09.12.2024 Powrót Drukuj Policjanci ze świętochłowickiej komendy zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zabezpieczyli odzież sygnowaną podrobionymi znakami towarowymi znanych światowych marek. Wartość poniesionych strat przez producentów jest nie mniejsza, niż 200 tysięcy złotych. W toku prowadzonego postępowania wyszło na jaw, że handlem "podróbkami" trudnił się 16-latek. Teraz będzie odpowiadać przed sądem rodzinnym.

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach skrupulatnie zbierają informacje dotyczące przestępczości gospodarczej i poddają je wnikliwej analizie. Dzięki temu wielu przestępców wpadło już w ich ręce.

Bazując właśnie na takich ustaleniach, świętochłowiccy mundurowi wpadli na trop osoby, która za pośrednictwem portalu społecznościowego wprowadzała do obrotu towary, oznaczone podrobionymi znakami towarowymi. Pod ustalonym adresem zastali zdziwionego 75-letniego mężczyznę. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli ponad 1700 sztuk odzieży, które były oznaczone zastrzeżonymi znakami światowych marek. Wartość rynkowa oryginałów została oszacowana na kwotę przekraczającą 200 tysięcy złotych.

Starszy mężczyzna tłumaczył, że rzeczy te należą do jego 16-letniego wnuka, a on jedynie pozwolił mu magazynować te rzeczy. Widział, że wnuk je sprzedaje przez internet, jednakże nie miał pojęcia, że ubrania te są podrobione.

Mundurowi szybko dotarli do 16-latka, który przyznał się do prowadzenia handlu podrobioną odzieżą na portalu społeczniościowym. Chłopiec tłumaczył, że w nielegalny internetowy biznes zainwestował ze zgromadzonych oszczędności, a całość funkcjonowała zaledwie 2 miesiące.

Skuszony wizją łatwego i szybkiego zarobku 16-latek, będzie teraz odpowiadać przed sądem rodzinnym.

Prowadzący sprawę śledczy przypominają, że wprowadzenie do obrotu podrobionego towaru jest przestępstwem, za które w myśl przepisów z Ustawy o Prawie Własności Przemysłowej, grozić może kara nawet do 5 lat więzienia.

Jak rozpoznać podróbki?

Aby rozpoznać podróbkę, trzeba wziąć pod uwagę: