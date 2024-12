Razem "Barierom na przekór..." Data publikacji 03.12.2024 Powrót Drukuj 29 listopada w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się konferencja pod nazwą "Barierom na Przekór: Policja i Osoby z Niepełnosprawnościami w Walce o Dostępność". Wydarzenie zorganizowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach - nadinsp. Mariusza Krzystyniaka, zgromadziło ekspertów, społeczników i osoby z niepełnosprawnościami, którzy wspólnie dyskutowali o barierach oraz sposobach ich pokonywania. Wśród prelegentów znaleźli się Sebastian Grzywacz, Janusz Rokicki, Aldona Plewińska oraz Janek Gawroński, którzy inspirowali swoimi historiami i doświadczeniami.

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Kieruje on uwagę na potrzeby i prawa osób z niepełnosprawnościami oraz podejmowane działania mające na celu poprawę ich codziennego funkcjonowania. W tym kontekście szczególne znaczenie mają inicjatywy wspierające tworzenie dostępnego i bezpiecznego środowiska dla obywateli.



Z myślą o tych wyzwaniach Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach - nadinsp. Mariusz Krzystyniak zorganizował konferencję pod nazwą „Barierom na Przekór: Policja i Osoby z Niepełnosprawnościami w Walce o Dostępność”. Wydarzenie to odbyło się 29 listopada 2024 roku w Auli Rotundy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.



Głównym celem konferencji było poszerzenie wiedzy na temat barier, z jakimi na co dzień mierzą się osoby z niepełnosprawnościami. Prelegenci oraz uczestnicy dyskutowali o sposobach eliminowania przeszkód architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, a także przedstawiali praktyczne rozwiązania wspierające dostępność.



Prelegentem otwierającym Konferencje był Sebastian Grzywacz, znany jako „Odlotowy Niewidomy”. Sebastian 10 lat temu uległ wypadkowi drogowemu. Tamtego dnia jego życie zmieniło się o 180 stopni. Mimo to Sebastian się nie poddał. Rehabilitacja psychologiczna, społeczna i zawodowa oraz jego syn, który urodził się już po tym tragicznym zdarzeniu, pozwoliły mu na znalezienie swojego miejsca w nowym dla niego świecie. Jak sam powtarza: "mam szczęście, że nie jestem chory, jestem tylko niewidomy”. Sebastian jest bardzo pogodnym człowiekiem, posiadającym dystans do swojej niepełnosprawności, to też jego wystąpienie bogate było w zabawne anegdoty z jego życia związane z jego stanem. Nie zabrakło też cennych uwag i wskazówek, jak pomagać osobom niewidomym nie naruszając przy tym ich przestrzeni osobistej.



Jako drugi głos zabrał Janusz Rokicki, jeden z najbardziej utalentowanych polskich paraolimpijczyków. Janusz w wypadku stracił obydwie nogi. Nigdy jednak nie użalał się nad sobą, a teraz jest inspiracją dla wielu ludzi. Podczas wystąpienia Janusz opowiedział o swoich sportowych sukcesach, w tym o trzech srebrnych medalach zdobytych na igrzyskach w konkurecji pchnięcia kulą.