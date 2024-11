Ukrywał się za granicą, wrócił do kraju i został zatrzymany Data publikacji 30.11.2024 Powrót Drukuj Jastrzębscy dzielnicowi zatrzymali 49-latka, który był poszukiwany trzema listami gończymi. Mężczyzna przez ten czas ukrywał się za granicą. Gdy wrócił do kraju, wpadł w ręce jastrzębskich policjantów.

Jastrzębscy dzielnicowi ustalili miejsce pobytu 49-latka, który poszukiwany był trzema listami gończymi. Mężczyzna, chcąc uniknąć wymierzonej kary, od 4 lat ukrywał się przed organami ścigania na terenie Hamburga.



Policjanci zdobyli informacje, że poszukiwany przyjechał na kilka dni w odwiedziny do rodziny. Mundurowi ustali adres, gdzie może przebywać. Gdy weszli do środka, był tam mężczyzna, którego wygląd odpowiadał rysopisowi poszukiwanego. 49-latek był bardzo zaskoczony widokiem policjantów. Nie spodziewał się zupełnie ich wizyty.



Mężczyzna został doprowadzony do jastrzębskiej komendy, a następnie przewieziony do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę pozbawienia wolności. Pomimo znacznego upływu czasu nie uniknie odpowiedzialności.