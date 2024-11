Nowy Komisariat Policji IV w Bytomiu Szombierkach Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji IV w Bytomiu mają nową siedzibę. Budynek zlokalizowany przy ul. Zielnej 25b jest nowoczesny i spełnia wszelkie standardy. Wczoraj w obecności Wojewody Śląskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, kierownictwa śląskiej Policji i bytomskiej komendy, lokalnych włodarzy oraz samorządowców miało miejsce jego uroczyste otwarcie. Jednym z najważniejszych punktów tego wydarzenia było przekazanie symbolicznego klucza do komisariatu.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku nadinsp. Mariuszowi Krzystyniakowi - Komendantowi Wojewódzkiego Policji w Katowicach, przez dowódcę uroczystości kom. Łukasza Śliwę - Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji IV w Bytomiu.

Po meldunku minutą ciszy uczczono pamięci funkcjonariuszy, którzy ponieśli śmierć w służbie, nawiązano także do poległego w trakcie służby bytomskiego policjanta st. sierż. Marka Sienickiego. Następnie głos zabrał insp. Andrzej Brzozowski - Komendant Miejski Policji w Bytomiu, który przywitał zaproszonych gości.

Na wydarzeniu pojawili się przedstawiciele władz rządowych, samorządowych oraz instytucji.

W uroczystości udział wzięli: Poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Szarama, Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Prezydent Miasta Bytomia Mariusz Wołosz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Michał Staniszewski oraz przedstawiciele służb mundurowych i podmiotów na co dzień współpracujących z Policją.

Obok szefów śląskiej i bytomskiej Policji, w wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele policyjnej kadry kierowniczej z województwa śląskiego: Pierwszy Zastępca Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek, komendanci z Dąbrowy Górniczej, Zabrza, Gliwic i Chorzowa oraz kadra kierownicza śląskiej i bytomskiej Policji, policyjny kapelan, przedstawiciele policyjnych organizacji związkowych oraz policjantki, policjanci i pracownicy, którzy na co dzień będą pełnić służbę w nowym komisariacie oraz inni zaproszeni goście. Na uroczystości pojawił się także gość szczególny - nadinsp. w st. spoczynku Dariusz Augustyniak - były I Zastępca Komendanta Głównego Policji.



Po uroczystym przywitaniu nastąpił najważniejszy punkt uroczystości - symboliczne otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji IV w Bytomiu.

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak wraz z Komendantem Miejskim Policji w Bytomiu insp. Andrzejem Brzozowskim przekazali symboliczny klucz do budynku Komendantowi Komisariatu Policji IV w Bytomiu nadkom. Januszowi Michalikowi.

Dopełnieniem tego momentu było uroczyste przekazanie szefowi komisariatu kluczyków do nowego nieoznakowanego radiowozu, które odebrał z rąk Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artura Bednarka.

W kolejnej części kapelan śląskiej Policji ks . Joachim Gondro poświęcił nową policyjną siedzibę.

Prezentację pomieszczeń komisariatu poprzedziły przemówienia zaproszonych gości, podczas których można było usłyszeć wiele podziękowań i gratulacji, a także życzeń dla kierownictwa, policjantów i pracowników komisariatu, którzy już przenieśli się do nowego budynku.



W trakcie uroczystości głos zabrał Wojewoda Śląski Marek Wójcik, który zaznaczył, jak ważne jest to, aby funkcjonariusze mogli pełnić swoje obowiązki we właściwych warunkach, a w naszym województwie, dzięki poczynionym inwestycjom te warunki systematycznie się poprawiają.

Pan wojewoda podkreślił także rolę samorządów w tym procesie, a policjantom życzył satysfakcjonującej i bezpieczej służby w nowym, ulepszonym miejscu pracy.

Po chwili głos zabrał Prezydent Miasta Bytomia Mariusz Wołosz, który wyraził swoje zadowolenie z podnoszenia jakości pracy policjantów i standardu obsługi mieszkańców miasta poprzez stworzenie nowoczesnej siedziby komisariatu.

Następnie w trakcie swojego wystąpienia, szef śląskich policjantów nadinsp. Mariusz Krzystyniak omówił dokładne szczegóły inwestycji, jej koszty oraz wymienił wyposażenie budynku podkreślając, że posiada on wiele udogodnień i nowoczesnych rozwiązań, które ułatwią pracę policjantom, ale przede wszystkim będą stanowić profesjonalne miejsce obsługi spraw obywateli.

Jako ostatni swoje przemówienie wygłosił gospodarz uroczystości - Komendant Miejski Policji w Bytomiu insp. Andrzej Brzozowski, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca i sfinalizowania tej ważnej inwestycji. Komendant docenił starania i wysiłki wszystkich osób realizujących ten projekt oraz wyraził nadzieję, że nowy komisariat będzie służył społeczeństwu oraz stanowił doskonałe miejsce do pracy dla samych policjantów.

Na koniec dowódca uroczystości zameldował zakończenie uroczystej zbiórki, a lektor z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji podziękował zgromadzonym gościom za przybycie i zaprosił do zwiedzania siedziby.

Otwarcie nowej siedziby Komisariatu Policji IV w Bytomiu jest zwieńczeniem starań wielu osób zabiegających o poprawę warunków przyjęć obywateli oraz warunków pracy tutejszych funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Nowa siedziba przyczyni się do podniesienia standardu pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komisariatu oraz zdecydowanie poprawi warunki obsługi obywateli.