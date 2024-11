Zatrzymani sprawcy zabójstwa 35-latka Data publikacji 06.11.2024 Powrót Drukuj Sosnowieccy kryminalni, przy wsparciu policjantów z wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej, zatrzymali dwóch podejrzanych do sprawy zabójstwa, do którego doszło najprawdopodobniej w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy to mundurowi otrzymali zgłoszenie o odnalezieniu ciała 35-letniego mężczyzny. Obaj zatrzymani usłyszeli już prokuratorskie zarzuty.

W niedzielę około 12.00 oficer dyżurny sosnowieckiej komendy Policji został powiadomiony o odnalezieniu zwłok mężczyzny przy garażach w okolicy ulicy Będzińskiej. Okazało się, że był to 35-letni obywatel Ukrainy. Prokurator, policjanci dochodzeniowi i operacyjni, technik kryminalistyki i lekarz patolog przystąpili do swoich zadań. Obrażenia wskazywały na zabójstwo, co spowodowało wszczęcie przez prokuratora śledztwa.

Po przeprowadzeniu przez sosnowieckich kryminalnych oraz policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach szeregu działań - zarówno na miejscu zdarzenia, jak i w późniejszym czasie - mundurowi wpadli na trop osób, które mogły mieć związek z tym zdarzeniem. Już następnego dnia po otrzymaniu zgłoszenia, policjanci zatrzymali dwóch obywateli Ukrainy w wieku 26 i 46 lat.

Mężczyźni usłyszeli wczoraj prokuratorskie zarzuty. Za zabójstwo grozi im kara nawet dożywotniego więzienia.