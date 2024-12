Pomoc dla bezdomnych Data publikacji 01.11.2024 Powrót Drukuj W okresie zimowym, gdy temperatura spada poniżej zera, mundurowi nie pozostają obojętni na los osób potrzebujących pomocy, szczególnie tych narażonych na zamarznięcie. Policjanci, w czasie różnych interwencji i kontroli miejsc, gdzie przebywają bezdomni, informują ich o możliwości skorzystania z różnego rodzaju noclegowni. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, wzorem lat ubiegłych, 1 listopada uruchomił bezpłatną infolinię, gdzie bezdomni mogą uzyskać pomoc w zakresie noclegu i wyżywienia.

Każdego roku w sezonie jesienno-zimowym odnotowujemy przypadki śmierci osób, szczególnie bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest nadmierne wychłodzenie organizmu. Powodem zagrożenia życia osób bezdomnych oraz samotnie mieszkających bywa nie tylko ujemna temperatura, ale także pożar lub zatrucie tlenkiem węgla.

Policjanci oraz strażnicy miejscy troszczą się też o osoby, które przebywają w miejscach zabronionych, gdzie może dojść do zagrożenia ich życia i zdrowia. Bezdomni nie zważają na to, że większość pustostanów przeznaczonych jest do likwidacji i przebywanie w nich bezpośrednio zagraża ich życiu i zdrowiu ze względu na stan techniczny tych obiektów.

Przypominamy, że co roku, od 1 listopada do 31 marca, działa specjalna, całodobowa infolinia, obejmująca teren całego województwa śląskiego, gdzie pod numerem telefonu 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy osobom bezdomnym.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, 997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

Informację o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy, można także przekazywać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym celu prosimy o wybranie w zgłoszeniu kategorii „Bezdomność”.

O bezpieczeństwo bezdomnych troszczą się policjanci podczas swojej codziennej służby w okresie jesienno-zimowym.