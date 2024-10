Pseudobkice aresztowani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej narkotykami

Informujemy, że po 1.01.2025 r. dotychczasowe zasady obliczania policyjnych emerytur będą nadal obowiązywać. Oznacza to, że funkcjonariusze przyjęci do służby przed 1.01.2013 r. nadal będą mogli uzyskać uprawnienia emerytalne po 15 latach służby. Natomiast, jeżeli po 1.01.2025 r. osiągną, co najmniej 25-letni staż służby, będą mieli prawo wyboru, zgodnie ze schematem przedstawionym w załączniku.