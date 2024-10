Pobili kilku mężczyzn - zostali tymczasowo aresztowani Data publikacji 29.10.2024 Powrót Drukuj Kryminalni z Tarnowskich Gór oraz Radzionkowa namierzyli i zatrzymali 5 mężczyzn, którzy na przełomie września i października pobili kilka osób. Wszyscy sprawcy to pseudokibice, identyfikujący się z jednym ze śląskich klubów piłkarskich. Cała piątka usłyszała już prokuratorskie zarzuty, a sąd tymczasowo aresztował ich na 3 miesiące.

Do pierwszego pobicia przez grupę pseudokibiców doszło pod koniec września na terenie Radzionkowa. Wtedy właśnie do jednego z lokali przy ulicy Śródmiejskiej wtargnęło kilku zamaskowanych mężczyzn, którzy zaatakowali trzech mieszkańców Radzionkowa w wieku od 35 do 38 lat oraz 35-letniego bytomianina.

Zaledwie dwa tygodnie później, do podobnego zdarzenia doszło na tarnogórskim rynku, gdzie sprawcy, bijąc pięściami i kopiąc, pobili 50-latka z powiatu będzińskiego.

Kryminalni z Tarnowskich Gór i Radzionkowa, którzy zajęli się sprawą, w ubiegły wtorek w Bytomiu i Radzionkowie zatrzymali czterech sprawców tych zdarzeń. Byli to mężczyźni w wieku od 18 do 30 lat, którzy trafili do policyjnej celi. W toku dalszych działań, śledczy namierzyli ostatniego ze sprawców, którego zatrzymali w ubiegły czwartek w jego mieszkaniu w Radzionkowie. Był to 25-latek, który wspólnie z kilkoma wcześniej zatrzymanymi osobami, brał udział w pobiciu 50-latka na tarnogórskim rynku.

W ubiegłym tygodniu zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim, a sąd przychylił się do wniosku śledczych i tymczasowo aresztował ich na 3 miesiące. W areszcie będą teraz czekali na sądowy finał swoich spraw.

Film zatrzymanie_pobicie.MP4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik zatrzymanie_pobicie.MP4 (format mp4 - rozmiar 8.75 MB)