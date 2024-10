Podziękowanie dla kryminalnych za odzyskanie skradzionych pieniędzy Data publikacji 24.10.2024 Powrót Drukuj Po tym, jak mieszkanka Jaworzna zorientowała się, że została okradziona, zgłosiła się do jaworznickiej komendy. Dzięki zaangażowaniu policjantów z Wydziału Kryminalnego kobieta bardzo szybko odzyskała większość utraconej gotówki. By wyrazić swoją wdzięczność, przesłała podziękowania do szefa jaworznickich policjantów.

We wrześniu dyżurny jaworznickiej jednostki otrzymał zgłoszenie o kradzieży szklanego słoja, z zawartością kilkudziesięciu tysięcy złotych z mieszkania 36-letniej kobiety. Charakter kradzieży nie wskazywał na włamanie, a wszystkie rzeczy w mieszkaniu pozostały w nienaruszonym stanie. Kobieta nie miała pojęcia, jak doszło do przestępstwa i nie podejrzewała o to członków swojej rodziny.

Sprawą tajemniczej kradzieży zajęli się kryminalni. Stróże prawa operacyjnie ustalili, że wiedzę o oszczędnościach kobiety, miał również jej znajomy, który często ją odwiedzał i czasem pożyczał od niej drobne kwoty pieniędzy. Bardzo szybko ustalili przebieg zdarzenia dokonując szeregu czynności operacyjnych, aby rozwikłać sprawę, co pozwoliło im także na udowodnienie, że mężczyzna chciał "wrobić" w przestępstwo siostrę pokrzywdzonej. Podczas przeszukania jego miejsca zamieszkania okazało się, że skradzioną gotówkę schował na terenie swojej posesji. Policjanci odzyskali ponad 26 tysięcy złotych, które trafiły do właścicielki.

Link do kumunikatu, w którym opisywaliśmy zdarzenie, znajduje się tutaj: https://jaworzno.policja.gov.pl/k11/informacje/wiadomosci/395889,Okradl-znajoma-z-oszczednosci-probujac-wrobic-w-to-jej-siostre.html.

Kobieta w piśmie skierowanym do szefa jaworznickich policjantów wyraziła wdzięczność za okazaną jej pomoc. Pokrzywdzona doceniła pracę operacyjną policjantów oraz ich ogromne zaangażowanie, pełne poświęcenie i profesjonalizm.

Treść podziękowań: