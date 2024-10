Śląscy kryminalni rozbili grupę oszustów działających metodą "na lekarza” Data publikacji 23.10.2024 Powrót Drukuj Zatrzymanie 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej to wynik skrupulatnej pracy śląskich kryminalnych, realizujących czynności w ramach śledztwa nadzorowanego przez gliwicką prokuraturę okręgową. Działając metodą „na lekarza” przestępcy wyłudzili od swoich ofiar blisko 2,5 miliona złotych.

Nieustannie ostrzegamy przed metodami, z jakich korzystają oszuści, jak „na wnuczka”, „na policjanta” czy „na pracownika banku”. Przestępcy jednak nie odpuszczają i robią wszystko, by wzbogacić się naszym kosztem, wymyślając coraz nowsze legendy, by wprowadzić swojego telefonicznego rozmówcę w błąd co do tożsamości dzwoniącego i jego intencji. Tym razem śląscy policjanci wpadli na trop zorganizowanej grupy przestępczej, która "wyspecjalizowała" się w metodzie „na lekarza”…

W połowie października 2024 roku policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali w województwie lubelskim, małopolskim, dolnośląskim i mazowieckim 7 członków działającej na terenie całego kraju grupy przestępczej, która z oszustw uczyniła sobie stałe źródło dochodów. Pięć kobiet w wieku od 33 do 70 lat oraz dwóch mężczyzn w wieku 37 i 39 lat oszukało 70 osób z całej Polski, w tym głównie mieszkańców Śląska. Działając od sierpnia 2023 roku, przestępcy od swoich ofiar wyłudzili blisko 2,5 miliona złotych metodą „na lekarza”.

Sposób działania sprawców był bardzo podobny do znanych nam już metod „na wnuczka” czy „na pracownika banku”. Członkowie grupy kontaktowali się telefonicznie z pokrzywdzonymi, podając się za pracowników Głównego Urzędu Statystycznego. W trakcie rozmowy wyciągali od nich dane osobowe oraz informacje na temat najbliższej rodziny. Uzyskane w ten sposób informacje przekazywali kolejnym członkom grupy, którzy później kontaktowali się z nimi, podając się tym razem za lekarzy. Podczas rozmowy telefonicznej informowali o tym, że członek rodziny pokrzywdzonego jest zakażony koronawirusem i musi przyjąć lek ratujący życie. Jednocześnie nakłaniali rozmówcę do przekazania pieniędzy na pokrycie kosztów zakupu tego leku.



W trakcie działań policjanci zabezpieczyli gotówkę w kwocie 15 tys. zł, telefony komórkowe, którymi posługiwali się sprawcy, elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Prokurator przedstawił podejrzanym kilkaset zarzutów, m.in. za oszustwa, pranie brudnych pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Za popełnione przestępstwa grozi im kara do 8 lat więzienia.



Pomimo organizowanych wielu akcji, mających na celu uświadamianie społeczeństwa na temat szeroko rozumianych oszustw, wciąż przyjmujemy zgłoszenia od kolejnych ofiar tego procederu. Najczęściej są to osoby starsze, których dobrą wolę przestępcy wykorzystują bez skrupułów.

Dlatego apelujemy o rozwagę i ostrożność. Jeżeli odbierzesz telefon od osoby, która przedstawia się jako członek Twojej rodziny, policjant, pracownik banku lub innej instytucji, czy nawet lekarz, zawsze staraj się potwierdzić jego tożsamość. Jeżeli masz wątpliwości co do tożsamości osoby dzwoniącej – rozłącz się i zadzwoń do instytucji, którą rzekomo miał reprezentować.

Zwracamy się także z apelem do osób młodych - informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą próbować wykorzystać ich życzliwość i chęć niesienia pomocy. Powiedzmy im, jak zachować się w sytuacji kiedy ktoś zadzwoni do nich i będzie prosił o pieniądze pod jakimkolwiek pretekstem.

Pamiętaj:

żadne organy ścigania nie informują telefonicznie obywateli o prowadzonych czynnościach, a tym bardziej nie proszą ich o przekazywanie jakichkolwiek pieniędzy;

pracownik banku nigdy nie prosi o podanie loginu i hasła do Twojego rachunku bankowego, więc nigdy nikomu nie podawaj takich danych;

pracownicy ZUS nie odwiedzają swoich klientów w domach, w celu informowania ich o przysługujących im świadczeniach czy usługach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numer telefonu: 22 560 16 00;

lekarze nie dzwonią do pacjentów, ani członków ich rodzin z prośbą o przekazanie pieniędzy na leki;

zanim podejmiesz jakąś decyzję, zapytaj kogoś bliskiego o opinię.