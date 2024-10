Zatrzymani za handel narkotykami wśród nieletnich Data publikacji 12.10.2024 Powrót Drukuj Pszczyńscy policjanci, wspólnie z zespołem bojowym pododdziału kontrterrorystycznego KWP w Katowicach, zatrzymali dwóch mężczyzn, podejrzewanych o posiadanie, rozprowadzanie i udzielanie narkotyków małoletnim. Stróże prawa zabezpieczyli przy nich blisko 3 kg narkotyków, sprzęt służący do porcjowania zabronionych substancji, broń i gotówkę. Wczoraj sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec mieszkańców powiatu oświęcimskiego tymczasowy areszt. Grozi im do 20 lat więzienia.

Działania pszczyńskich policjantów doprowadziły do zatrzymania dwóch mężczyzn, którym zarzuca się udzielanie środków odurzających małoletnim. We wtorek rano mundurowi, wspólnie z zespołem bojowym Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, weszli do mieszkania w Brzeszczach, gdzie według ustaleń stróżów prawa, podejrzani mieli przechowywać narkotyki.

Podczas przeszukania mieszkania mundurowi znaleźli blisko 3 kilogramy nielegalnych substancji, wśród których była amfetamina, mefedron, marihuana oraz grzyby halucynogenne. Policjanci zabezpieczyli też wagę elektroniczną służącą do porcjowania tych nielegalnych środków, przedmioty związane z przestępstwem oraz pieniądze pochodzące ze sprzedaży narkotyków, a także broń.

Jak wynika z ustaleń mundurowych, mężczyźni dostarczali środki odurzające nieletnim. Zorganizowali sobie również siatkę podległych im dilerów. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 19 i 28-latkowi łącznie 8 zarzutów: posiadania i rozprowadzania narkotyków, a także udzielania ich małoletnim.

Wczoraj, decyzją sądu, mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 20 lat więzienia. Sprawa ma charakter rozwojowy.