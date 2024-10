Wyróżnieni za uratowanie życia Powrót Drukuj Wczoraj w Skoczowie odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektora Jacka Stelmacha, Burmistrza Miasta Skoczowa Rajmunda Dedio oraz Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie inspektora Arkadiusza Blocha i kadry kierowniczej cieszyńskiego garnizonu. Uroczystość związana była z wyróżnieniem dwojga dzielnicowych ze skoczowskiego komisariatu, którzy uratowali życie trzem osobom.

Postawa dzielnicowych sierż. szt. Katarzyny Nizioł oraz asp. Tomasza Szostoka została zauważona nie tylko przez przełożonych, ale również i przez władze samorządowe. Dzisiejszą uroczystą zbiórkę, która miała miejsce w Komisariacie Policji w Skoczowie, swoją obecnością zaszczycił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach, Burmistrz Miasta Skoczowa Rajmund Dedio oraz Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Arkadiusz Bloch wraz z Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie podinsp. Przemysławem Żuratem. W uroczystej zbiórce uczestniczyła również kadra kierownicza cieszyńskiego garnizonu oraz policjanci i pracownicy skoczowskiego komisariatu.



Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Mariusz Krzystyniak doceniając profesjonalizm oraz wysokie zaangażowanie policjantów postanowił ich wyróżnić. List gratulacyjny, podziękowania i nagrody w imieniu Pana Komendanta wręczył osobiście Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach. Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Arkadiusz Bloch wspólnie ze swoim Pierwszym Zastępcą podinsp. Przemysławem Żuratem również nagrodzili wyróżnionych dzielnicowych i pogratulowali postawy godnej naśladowania. Komendanci podkreślili, że są dumni z ich zachowania i wypełniania policyjnej roty ślubowania. Zachowanie dzielnicowych dowiodło, że słowa „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” to też bezpośrednie czyny.

Do grona gratulujących dołączył Burmistrz Miasta Skoczowa Rajmund Dedio, który przekazał dzielnicowym list gratulacyjny oraz upominki.



Przypomnijmy, że powodem wyróżnienia był przebieg interwencji, którą podjęli dzielnicowi skoczowskiego komisariatu- sierż. szt. Katarzyna Nizioł oraz asp. Tomasz Szostok w sytuacji bezpośrednio zagrażającej życiu i zdrowiu poszkodowanych, ale i również samych policjantów. 28 września policjanci, którzy jako pierwsi znaleźli się na miejscu zdarzenia, nie zważając na zagrożenie, natychmiast podjęli akcję ratunkową wobec osób, które przebywały w zaczadzonych pomieszczeniach. Stężenie tlenku węgla wewnątrz budynku stwarzało realne zagrożenie dla życia dla wszystkich. Dzielnicowi nie zawahali się, by pospieszyć z pomocą i wynieśli z budynku dwie nieprzytomne osoby i trzecią półprzytomną. Ewakuowali także innych, zagrożonych atakiem „cichego zabójcy” poszkodowanych. O przebiegu interwencji infmorowaliśmy Państwa w artykule Liczyła się każda sekunda- https://cieszyn.policja.gov.pl/ka6/informacje/wiadomosci/395514,Liczyla-sie-kazda-sekunda.html