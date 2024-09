Policjanci eskortowali samochód z rannym mężczyzną Data publikacji 27.09.2024 Powrót Drukuj Policjanci cieszyńskiej drogówki nie zwlekali ani chwili i natychmiast eskortowali mercedesa, po tym, jak przybiegła do nich kobieta, prosząc o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. Jechała tam ze swoim znajomym, który podczas prac doznał poważnego urazu dłoni i wymagał natychmiastowej interwencji lekarskiej. Dzięki pomocy mundurowych, prosząca o pomoc kobieta mogła szybko i bezpiecznie dotrzeć z rannym do szpitala.

W czwartek, podczas służby na terenie miasta, a dokładniej na ulicy Katowickiej w Cieszynie, do policjantów drogówki przybiegła kobieta. Prosiła o pomoc w szybkim dotarciu do szpitala. Jechała tam ze swoim znajomym, który w wyniku wypadku został poważnie ranny w dłoń. Niestety, natężenie ruchu w mieście w godzinach porannych było bardzo duże, co uniemożliwiało szybkie dotarcie do szpitala i udzielenie specjalistycznej pomocy lekarskiej poszkodowanemu. Ponieważ liczyła się każda sekunda, mundurowi włączyli sygnały uprzywilejowania, pomagając 44-latce szybko, a przede wszystkim bezpiecznie dotrzeć do szpitala, gdzie została udzielona pomoc rannemu mężczyźnie.



Dzięki policyjnej eskorcie mężczyzna dotarł do szpitala najszybciej, jak było to możliwe. Sytuacja, choć bardzo stresująca dla kierującej i rannego mężczyzny pokazała, że najważniejsze w takich sytuacjach jest bezpieczeństwo i opanowanie. Dzięki zachowaniu zimnej krwi 44-letniej kierującej mercedesem oraz pełnej współpracy z policjantami udało się bezpiecznie dotrzeć do celu.

„Pomagamy i chronimy”- każdego dnia, każdemu, w każdej sytuacji.