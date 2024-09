Raciborscy policjanci pomagali w porządkach powodzianom Data publikacji 23.09.2024 Powrót Drukuj Trwa wielka mobilizacja i przywracanie obiektów oraz infrastruktury do użytkowania po skutkach powodzi. Raciborscy mundurowi na czele ze swoim komendantem podinsp. Markiem Ryszką w czasie wolnym od służby pojechali pomóc w sprzątaniu poszkodowanym przez powódź. Skutki powodzi dotknęły wiele rodzin, które utraciły cały dorobek życia, ludzi samotnych, którzy nie mają nikogo do pomocy.

Wczoraj w czasie wolnym od służby Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu podinspektor Marek Ryszka zorganizował wyjazd wraz z raciborskimi policjantami do gminy Głuchołazy w województwie opolskim, aby pomóc w sprzątaniu po powodzi.

Komendant nawiązał kontakt z mieszkańcami wsi Bodzanów, którzy potrzebują wielu rąk do pracy.



Mundurowi nie zastanawiając się ani chwili pomimo tego, iż cały tydzień nieustannie podczas służby walczyli z zagrożeniem powodziowym, udali się wraz z potrzebnym sprzętem, aby pomóc w porządkach osobom dotkniętych powodzią.



Policjanci z raciborskiej komendy po raz kolejny udowodniają, że hasło „Pomagamy i chronimy”, widoczne na policyjnych radiowozach oddaje postawę stróżów prawa. To, co mundurowi zastali na miejscu, było przerażające. Jest to bardzo trudna sytuacja z jaką muszą mierzyć się mieszkańcy tej miejscowości. Wiemy, w jak w trudnym położeniu znajdują się osoby pokrzywdzone, dlatego ważne jest, aby nie zostawić ich samych.