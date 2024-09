Pomoc trafia do powodzian Powrót Drukuj W obliczu klęski, jaka spotkała mieszkańców zalanych terenów, policjanci wraz z pracownikami Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej zorganizowali zbiórkę na rzecz poszkodowanych z rejonu Czechowic-Dziedzic. W ciągu zaledwie dwóch dni zebrano ponad 12 tysięcy złotych. Zakupione dary dla powodzian zostały przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd trafią do najbardziej potrzebujących.

Mundurowi i pracownicy cywilni z bielskiej komendy pokazali, że nie pozostają obojętni w obliczu ogromnej tragedii, jaka spotkała mieszkańców ich regionu, którzy w jednej chwili stracili dobytek swojego życia i niejednokrotnie pozostali bez dachu nad głową. Żywioł zabrał ludziom wszystko, ale pokazał, że w obliczu tak wielkiej tragedii, nie są sami i mogą zawsze liczyć na pomoc. W komendzie została założona spontaniczna zbiórka środków. Odzew był ogromny i w ciągu zaledwie dwóch dni zebrano na ten cel ponad 12000 złotych.

W trakcie trwania zbiórki, wraz z Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach mundurowi ustalali, co aktualnie jest najbardziej potrzebne mieszkańcom. Za zebrane środki zostały zakupione środki czystości, chemia gospodarcza, środki do dezynfekcji. Prócz tego na liście zakupów znalazły się podstawowe narzędzia potrzebne do usuwania skutków zalania terenu, jak miotły, wiadra czy rękawice gumowe oraz wiele innych potrzebnych na teraz produktów. Wszystkie zakupione rzeczy zostały szybko przekazane do MOPS w Czechowicach-Dziedzicach, skąd szybko trafią do najbardziej potrzebujących osób.