Zatrzymani za posiadanie znacznej ilości narkotyków

Policjanci z Ustronia zatrzymali po pościgu mężczyznę, który próbował uniknąć kontroli drogowej. Okazało się, że wymiar sprawiedliwości poszukiwał go aż siedmioma listami gończymi. Podejrzany usłyszał również kolejne zarzuty, dotyczące niezatrzymania się do kontroli, posiadania narkotyków oraz prowadzenia pojazdu bez uprawnień. Trafił też od razu do zakładu karnego. Teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia.