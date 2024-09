Kolejne uderzenie w zorganizowaną przestępczość narkotykową Powrót Drukuj Kryminalni z katowickiej komendy wojewódzkiej zatrzymali kolejne 5 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przestępczością narkotykową. Mężczyźni w wieku 25-46 lat wprowadzali do obrotu znaczne ilości środków odurzających. Śledczy udowodnili im, że w latach 2020-2022 wprowadzili na czarny rynek kilkaset kilogramów marihuany oraz inne narkotyki. Na poczet przyszłych kar stróże prawa zabezpieczyli u członków grupy pół mln złotych, nieruchomość wartości kilkuset tys. zł oraz 8 samochodów o wartości blisko miliona złotych. Wszyscy zostali już tymczasowo aresztowani.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach rozbili kolejną zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się przestępczością narkotykową.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach.

Kryminalni kilka dni temu wkroczyli do kilku miejsc na terenie województwa śląskiego i zatrzymali 5 osób odpowiedzialnych za obrót środkami odurzającymi.

Jak ustalili stróże prawa, mężczyźni w wieku 25-46 lat wprowadzali do obrotu poprzez nabywanie, przewożenie i dystrybucję znaczne ilości marihuany oraz innych narkotyków.

Śledczy udowodnili im, że w latach 2020-2022 w ten sposób wprowadzili na czarny rynek kilkaset kilogramów tych niedozwolonych środków.

Na poczet przyszłych kar stróże prawa zabezpieczyli u członków grupy pół miliona złotych, oraz 8 samochodów o wartości blisko miliona złotych.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i tymczasowo aresztował członków grupy na okres 3 miesięcy.

To już kolejna realizacja śląskich kryminalnych ukierunkowana na zwalczanie grup przestępczych zajmujących się przestępczością narkotykową i kolejne zatrzymania w sprawie, o której po raz pierwszy informowaliśmy już początkiem 2023 roku.

W sumie od 2023 roku śledczy ustalili kilkanaście osób związanych z grupami przestępczymi działającymi na terenie Górnego Śląska oraz całego kraju i dotychczas w sprawie przejęto kilkadziesiąt kilogramów narkotyków, broń, kilkaset sztuk amunicji oraz ładunki wybuchowe.

Wszyscy usłyszeli zarzuty, a część odbywa już wymierzone przez sąd kary więzienia.