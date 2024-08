Śląscy policjanci zabezpieczają V etap wyścigu kolarskiego 81. Tour de Pologne UCI World Tour

Siemianowicki dzielnicowy st. post. Piotr Jężak w 100 procentach wypełnia motto "Pomagamy i chronimy", które towarzyszy policjantom podczas pełnionych służb. Dzieli się on z innymi tym, co najcenniejsze: krwią i szpikiem. Na te dary właśnie czeka wiele osób, którym tylko one mogą uratować życie, bądź polepszyć zdrowie. Mundurowy w 2015 roku oddał pierwszy raz krew oraz zarejestrował się w bazie DKMS. Po paru latach znalazł się "bliźniak genetyczny", który otrzymał od niego szpik.