Zabrzański policjant zdobywa podium w V mistrzostwach polski policjantów w triathlonie

Świętochłowiccy kryminalni zatrzymali 3 mężczyzn w wieku od 22 do 33 lat, którzy brutalnie pobili na ulicy 38-latka. Poszkodowany z ciężkimi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Na wniosek śledczych i prokuratora, Sąd Rejonowy w Chorzowie podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu sprawców. Grozi im do 10 lat więzienia.