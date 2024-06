Celne uderzenie w przestępczość akcyzową

Policjanci z bytomskiej drogówki ruszyli w pościg za kierującym osobowym bmw, którego kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Przyczyn jego zachowania było wiele. Poruszający się na „podwójnym gazie” 35-latek nie miał prawa jazdy, za to miał przy sobie... narkotyki. Stwarzając zagrożenie na drodze, przewoził pasażerów, w tym 8-letnie dziecko. A to niestety nie wszystko...