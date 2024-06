Bytomska drogówka w pościgu za nietrzeźwym i bez prawka, za to z narkotykami... Data publikacji 28.06.2024 Powrót Drukuj Policjanci z bytomskiej drogówki ruszyli w pościg za kierującym osobowym bmw, którego kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Przyczyn jego zachowania było wiele. Poruszający się na „podwójnym gazie” 35-latek nie miał prawa jazdy, za to miał przy sobie... narkotyki. Stwarzając zagrożenie na drodze, przewoził pasażerów, w tym 8-letnie dziecko. A to niestety nie wszystko...

Podczas ostatnich działań związanych z bezpieczeństwem pieszych podczas trwających wakacji, policjanci z bytomskiej drogówki rozpoczęli pomiar prędkości na ulicy Celnej. Starszym sierżantom towarzyszyła rzecznik prasowy komendy w Bytomiu, która rejestrowała ich pracę.

Gdy jeden z mundurowych w pewnym momencie namierzył osobowe bmw, którego kierujący przekroczył dozwoloną prędkość, postanowił zatrzymać je do kontroli. Mężczyzna siedzący za kierownicą nie miał jednak ochoty na rozmowę z policjantami. Jego pojazd najpierw zwolnił, po czym jednak gwałtownie przyspieszył, mijając stojącego na jezdni sierżanta.

Reakcja drogówki była natychmiastowa. Mundurowi ruszyli w pościg za kierującym, który popełniał podczas ucieczki szereg wykroczeń, stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym zarówno dla siebie i swoich pasażerów, jak również innych użytkowników drogi. Niebezpieczne wyprzedzanie w miejscach, w których było to zabronione, czy wyprzedzanie kilku pojazdów ze znaczną prędkością powodowało, że kierowcy musieli gwałtownie hamować i zjeżdżać na pobocze.

Kierujący został zatrzymany przez policjantów na Alei Jana Nowaka Jeziorańskiego. W bmw znajdowali się pasażerowie, a jednym z nich było 8-letnie dziecko. Mundurowi szybko ustalili, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Miał za to przy sobie coś innego…

Podczas zatrzymania 35-latek usiłował wyrzucić swoją torbę. Po sprawdzeniu jej zawartości policjanci znaleźli w niej narkotyki. Badanie kierowcy narkotesterem dało wynik pozytywny.

Bmw nie posiadało aktualnych badań technicznych i obowiązkowego ubezpieczenia OC, dlatego też zostało zholowane na policyjny parking.

Za szereg przestępstw i wykroczeń, jakich dopuścił się kierujący, grozi mu teraz wysoka kara grzywny, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i więzienie. Ile lat?

Za kierowanie pod wpływem środka odurzającego grozi mu do 2, posiadanie narkotyków do 3, a niezatrzymanie do kontroli drogowej do 5 lat więzienia. O wymiarze kary ostatecznie zdecyduje sąd.

Film pościg