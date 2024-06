Znęcał się ze szczególnym udręczeniem nad ojcem i pozbawił go wolności Data publikacji 12.06.2024 Powrót Drukuj Decyzją chorzowskiego sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie 24-letni mieszkaniec Świętochłowic, który znęcał się nad swoją ojcem oraz pozbawił go wolności, trzymając skrępowanego w piwnicy. Podczas domowych awantur ubliżał i groził pokrzywdzonemu pozbawieniem życia. Agresor nie stronił też od przemocy fizycznej. Do tego posiadał i uprawiał marihuanę. Podejrzanemu grozi kara nie mniejsza niż 3 lata więzienia.

Dyżurny ze świętochłowickiej komendy otrzymał zgłoszenie, że u mieszkańca miasta przebywa mężczyzna, którego pod koniec maja miał pobić, skrępować i przetrzymywać w piwnicy jego 24-letni syn.

Policjanci ze świętochłowickiej komendy pojechali pod wskazany adres i na miejscu ustalili, że 48-latek z widocznymi obrażeniami ciała padł ofiarą przemocy z rąk własnego syna.

Jak ustalili śledczy, domowy oprawca ubliżał swojemu ojcu oraz kierował wobec niego groźby pozbawienia życia od kilku lat. Nie stronił też od przemocy fizycznej.

Ponadto pod koniec maja br . pozbawił go wolności i przetrzymywał zamkniętego w mieszkaniu i piwnicy. Zachowanie to było połączone ze szczególnym udręczeniem, gdyż skrępował mu ręce i nogi, polewał zimną wodą, uderzał po całym ciele, powodując poważne obrażenia ciała.

Dopiero po kilku godzinach kat wypuścił swoją ofiarę z piwnicy. Dla odmiany zamknął go w mieszkaniu i groził kalectwem i śmiercią.

Agresor został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.

Jednak to nie wszystko, co sprawca miał na swoim sumieniu. Mundurowi podczas czynności znaleźli u 24-latka blisko 190 działek marihuany i krzak tego ziela, który uprawiał.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu znęcania się nad osobą najbliższą z pozbawieniem wolności, posiadania i uprawy środków odurzających.

Policjanci postawili przed oblicze sądu, który na wniosek śledczych i prokuratury, tymczasowo go aresztował. Najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.

Już za samo popełnienie zbrodni pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem mężczyźnie grozi więzienie na czas nie krótszy od lat 3.



Pamiętaj! Masz prawo złożyć na Policji lub w prokuraturze wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoją rodzinę!

Postępowanie ofiar przemocy w rodzinie jest często bardzo podobne. W przypadku osób dorosłych, po pierwszych przypadkach agresji, próbują one rozmawiać ze sprawcami na temat tego, co zrobili, starając się wzbudzić w nich poczucie winy.

Cechą łączącą zdarzenia związane z przemocą domową jest również to, że wiele ofiar zgłaszających przestępstwo, po kilku dniach wycofuje się ze swoich zeznań, tłumacząc to „obietnicą poprawy sprawcy”, „wiarą w jego zmianę”.

Niestety w wielu przypadkach okazuje się, że „poprawa” była tylko chwilowa i sytuacja zaczyna się powtarzać. Warto zauważyć, że przemoc domowa ma miejsce nie tylko w rodzinach patologicznych, ale również w tzw. dobrych, normalnych na pozór domach.

Wśród sprawców takich przestępstw są zarówno mężczyźni, jak i kobiety, osoby młode i w podeszłym wieku, z wykształceniem podstawowym i tytułami naukowymi.

Nie toleruj! Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem ściganym przez prawo. Wykorzystywanie, bicie i krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, takim samym, jak przemoc wobec obcych.

Zareaguj! Przemoc domowa rzadko jest incydentem jednorazowym. Jeżeli wobec sprawcy nie podejmie się natychmiastowych, stanowczych działań-przemoc się powtórzy. Policja zwykle jest wzywana w ekstremalnych sytuacjach, czasami zbyt późno.

Powiadom! Jeżeli wiesz, że osobie z twojego otoczenia dzieje się krzywda, nie czekaj! Powiadom Policję, Straż Miejską lub najbliższy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Zadzwoń! /0-22/ 668 70 00 - to specjalny numer telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie-Niebieska Linia.