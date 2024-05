Rozpoczęło się pilotażowe szkolenie podoficerskie

Spośród blisko 12 tysięcy policjantów pełniących służbę w garnizonie śląskim, niespełna 1200 to funkcjonariusze ruchu drogowego. Ich głównym zadaniem w toku codziennej służby jest dbanie o bezpieczeństwo i porządek na drogach naszego województwa. W ostatnim roku policjanci z drogówki przeprowadzili 865 tysięcy kontroli uczestników ruchu drogowego, co potwierdza, że to właśnie z tymi funkcjonariuszami społeczeństwo ma najczęstszy kontakt.