Policjanci wracają z Czech z workiem medali w zawodach siłowych Data publikacji 15.05.2024 Powrót Drukuj Czterech policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie osiągnęło sukces na arenie międzynarodowej, zdobywając medale w zawodach siłowych. Młodszy aspirant Łukasz Warmuz, już dobrze znany z licznych osiągnięć, tym razem nie tylko sięgnął po kolejne wyróżnienie, ale również pełnił funkcję trenera, przygotowując kolegów do zawodów, doprowadzając do kolejnych triumfów.

Mistrzostwa Słowacji i Czech odbyły się pod koniec kwietnia w czeskim mieście Vsetin, były to mistrzostwa, w wyciskaniu sztangi leżąc oraz strict curl. W całych zawodach udział wzięło blisko 170 zawodników ze Słowacji, Czech, Ukrainy oraz 11 zawodników z Polski. Nasi mundurowi skupili się na dyscyplinie zwanej "strict curl", polegającej na uginaniu ramion ze sztangą. Mimo że konkurencja była zacięta, policjanci z Będzina pokazali swoją siłę i determinację, wracając do Polski z medalami na szyi.Policjanci pojechali bardzo mocną drużyną, gdyż kadra stróżów prawa liczyła łącznie 6 stróżów prawa, z czego 4 z nich to policjanci będzińskiego garnizonu Policji. Warto dodać, że w medalowej drużynie znalazł się jeden emeryt reprezentujący naszą jednostkę.

Kadra Policji:

Komenda Powiatowa Policji w Będzinie:

mł.asp. Hubert Kopecki - 1 miejsce w kategorii Senior do 125 kg: wynik 62,5 kg - ustanowił rekord Słowacji i Czech w tej kategorii wagowej i wiekowej

mł.asp. Łukasz Warmuz - 1 miejsce w kategorii Masters do 125 kg: wynik 75 kg - rekord Słowacji i Czech w tej kategorii wagowej i wiekowej

mł.asp. Dawid Warmuz - 1 miejsce w kategorii Masters do 110 kg z wynikiem 75 kg

st. post. Damian Rzepiszczak - 2 miejsce w kategorii Senior do 90 kg: wynik 70 kg

emeryt policyjny: mł.asp. Łukasz Rycombel, który jeszcze w poprzednim roku zasilał będziński garnizon: 1 miejsce w kategorii Masters do 90 kg z wynikiem 70 kg

Komenda Główna Policji

mł.asp. Michał Wołodko 3 miejsce w kategorii Senior do 82,5 kg z wynikiem 65 kg

Szkoła Policji w Katowicach:

asp. szt. Marcin Marszałek - 2 miejsce w kategorii Masters do 100 kilogramów: wynik 70 kg

Młodszy aspirant Łukasz Warmuz od lat jest przykładem profesjonalizmu i zaangażowania w służbie. Jego kolejny sukces na międzynarodowej scenie sportowej potwierdza nie tylko jego umiejętności, ale również zdolność do inspirowania innych. Jako trener, wykorzystał swoje doświadczenie, by przygotować kolegów do rywalizacji na najwyższym poziomie.

Policjanci reprezentujący Będzin nie tylko odnieśli sukces w sporcie, ale również pokazali, że dyscyplina i ciężka praca przynoszą wymierne efekty, zarówno na polu zawodowym, jak i sportowym. Gratulujemy policjantom ich osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów w przyszłych zawodach!

