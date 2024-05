Moto Serce zabiło w Będzinie z mundurowymi Data publikacji 07.05.2024 Powrót Drukuj Będzińscy policjanci wzięli udział w wydarzeniu Moto Serce, które przyciągnęło fanów motoryzacji z całego regionu. Mundurowi nie tylko uczestniczyli w imprezie, ale także aktywnie promowali bezpieczeństwo na drogach. Na setki motocyklistów oraz miłośników motoryzacji czekało wiele atrakcji.

Na zakończenie majówki, w ostatnią niedzielę (5 maja) na terenie będzińskiego targowiska przy ulicy Gzichowskiej w Będzinie zebrali się fani motoryzacji z całego regionu. Klasyczną Niedzielę, którą charakteryzuję spotkanie miłośników zabytkowych pojazdów, a także tych, które mają za sobą spore przeróbki, połączone zostało z akcją Moto Serce, do udziału, w której zaprosili motocykliści z Mustangs MC Poland. Podczas wydarzenia można było nie tylko podziwiać eleganckie maszyny, zobaczyć pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu strażaków, skorzystać z symulatora dachowania, ale także oddać krew oraz wspomóc finansowo leczenie Wojtusia, który cierpi na jedną z najcięższych chorób metabolicznych.



W wydarzeniu uczestniczyli również będzińscy policjanci, którzy rozmawiali z mieszkańcami o zasadach bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, zwracając szczególną uwagę na konieczność przestrzegania przepisów oraz zachowania ostrożności podczas jazdy. Udział w takim wydarzeniu to nie tylko okazja do zaprezentowania się obok fanów motoryzacji, ale przede wszystkim przypomnienia o ważności i roli bezpieczeństwa na drodze. Naszym celem jest zapewnienie, aby każdy uczestnik ruchu drogowego dotarł do celu bezpiecznie.

Edukacja i współpraca ze społecznością są kluczowe dla możliwości poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach. Dlatego cały czas musimy pamiętać, aby kierować się wzajemnym szacunkiem, co zdecydowanie przełoży się na korzystanie z dróg i panującą na nich kulturę.

