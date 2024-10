Zatrzymani za brutalny napad rabunkowy na dom i usiłowanie zabójstwa właściciela Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach, przy wsparciu kontrterrorystów z Katowic i Krakowa, zatrzymali 6 mężczyzn w wieku od 27 do 52 lat podejrzanych o udział w brutalnym napadzie rabunkowym i usiłowanie zabójstwa. Pięciu z nich zostało już tymczasowo aresztowanych.

Na początku kwietnia policjanci otrzymali zgłoszenie o brutalnym napadzie, do którego doszło na terenie Czechowic–Dziedzic. Wstępne ustalenia wskazywały, że tego dnia przed bramę prywatnej posesji podjechał samochód dostawczy oklejony na wzór firmy kurierskiej, z którego wysiadło kilka zamaskowanych osób. Pod legendą dostarczenia przesyłki, grupa tych osób wtargnęła do domu jednorodzinnego, a następnie przy użyciu młotka oraz łomu dotkliwie pobiła znajdującego się w środku właściciela. Po tym, jak skatowany 30-latek stracił przytomność, napastnicy splądrowali wszystkie pomieszczenia, po czym ze skradzionym łupem odjechali w stronę przejścia granicznego z Czechami.



W sprawie zostało wszczęte prokuratorskie śledztwo, a w intensywne działania, mające na celu zatrzymanie sprawców włączyli się kryminalni z komendy wojewódzkiej w Katowicach. Policjanci wykonali szereg czynności operacyjnych, by namierzyć napastników. Pomimo, że przestępcy przygotowali swój plan napadu i ucieczki, policjanci bardzo szybko wpadli na ich trop.

Z uwagi na podejrzenie, że napastnicy mogą posiadać broń palną, akcję zatrzymania trzeba było dopracować w najdrobniejszych szczegółach. W działania zostali zaangażowani śląscy i małopolscy kontrterroryści.

Już po kilku dniach od zdarzenia, na terenie Małopolski, policjanci zatrzymali czterech podejrzanych mężczyzn. Kolejnych dwóch zatrzymali pod koniec września. To mężczyźni w wieku od 27 do 52 lat. Wśród zatrzymanych jest 3 obywateli Ukrainy.



W trakcie przeszukań mieszkań zajmowanych przez sprawców policjanci znaleźli między innymi broń, która zostanie poddana badaniom balistycznym w celu określenia jej rodzaju, pochodzenia i tego, czy nie została w przeszłości użyta do celów przestępczych.



Zatrzymani zostali doprowadzeni do siedziby Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty. Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu pięciu mężczyzn. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował poręczenie majątkowe, policyjny dozór oraz wydał zakaz opuszczania kraju.



Za usiłowanie zabójstwa w związku z rozbojem sprawcom grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.