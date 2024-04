Policyjne konie gotowe do służby Data publikacji 13.04.2024 Powrót Drukuj Zakończyła się właśnie atestacja koni służbowych Ogniwa Konnego Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie. Pierwszy stopień atestu zdobył młody Sasquatch, co daje mu teraz możliwość pełnienia służby patrolowej w terenie. Natomiast pozostałe 6 doświadczonych koni odnowiło swoje uprawnienia i w dalszym ciągu będą mogły wspierać swoich jeźdźców w służbie.

Policja konna w Częstochowie funkcjonuje od 1998 roku. Obecnie w zespole służbę pełni 10 policyjnych koni, które cyklicznie poddawane są egzaminom oceniającym ich sprawność użytkową. Atestacja, bo tak nazywa się egzamin w formacji konnej, to nic innego jak sprawdzian umiejętności zarówno jeźdźca, jak i konia służbowego. O ile policjant zdaje go raz na poszczególne stopnie – najpierw, żeby zdobyć atest I stopnia, później atest II stopnia, o tyle policyjne wierzchowce, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu II stopnia, muszą go cyklicznie odnawiać co 18 miesięcy. Takie kontrolne egzaminy sprawdzają, czy konie służbowe nadal spełniają wysokie wymagania i są zdolne do pełnienia służby w Policji.

Przez 3 dni w Częstochowie przeprowadzona została atestacja pierwszego i drugiego stopnia dla policyjnych wierzchowców. Nasze konie spisały się na medal!

Najmłodszy z nich - Sasquatch - uzyskał pierwszy stopień atestu, co daje mu możliwość pełnienia służby patrolowej w ruchu miejskim o małym natężeniu, na terenach zielonych i podczas zabezpieczenia imprez o niskim stopniu ryzyka. Natomiast Smyczek, Wan, Gladioso, Larnaka, Opus i Epikur, przeszły kontrolną atestację i przez kolejne 18 miesięcy będą mogły wspierać funkcjonariuszy w służbie.

Atestacja przebiegła pod okiem mł. asp. Edyty Mikołajewskiej – koordynatora do spraw hipologii z Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, asp. sztab. Łukasza Brzezińskiego z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz l ek. wet. Jarosława Wronowskiego.