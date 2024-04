Siemianowicki policjant z drogówki kolejny raz spełnia marzenia osób z niepełnosprawnościami Data publikacji 10.04.2024 Powrót Drukuj Sierżant Dawid Żemła jest przykładem, że hasło "Pomagamy i chronimy" jest dewizą nie tylko w codziennej służbie, ale również życiu codziennym. Swój wolny czas jako wolontariusz w fundacji "Szerpowie Nadziei", poświęca na niesienie pomocy Skarbom. Tak pieszczotliwie nazywane są przez nich osoby z niepełnosprawnościami. Ponadto udziela się także jako strażak-ochotnik. Dzięki takim ludziom jak on kolejny raz Skarby spełniły swoje marzenia, zdobywając Halę Gąsienicową.

16 marca to data, na którą z niecierpliwością wyczekiwały Skarby i Szerpowie. Stało się tak, dlatego że na ten dzień była zaplanowana wyprawa, której celem było zdobycie Kasprowego Wierchu. Przeszło setka osób ruszyła w kierunku Hali Gąsienicowej, której szlak był pokryty warstwą zamarzniętego śniegu i lodu. Szerpowie musieli włożyć dużo siły i wykazać się dobrą kondycją fizyczną, aby wózki ze Skarbami dotarły do celu. Niestety, warunki w tym dniu nie były na tyle sprzyjające, aby zaliczyć Kasprowy Wierch. Wspólnie zadecydowano, że wycieczka zakończy się w Schronisku Murowaniec. Tam Skarby mogły odpocząć i ogrzać się, a ekipa schroniska zadbała o nich "po królewsku".

Wśród dzielnych Szerpów Nadziei, którzy poświęcili wiele wysiłku, aby spełniły się marzenia Skarbów, był także siemianowicki policjant- sierżant Dawid Żemła. Na co dzień pełni służbę w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich. Poza służbą udziela się także jako strażak-ochotnik. Niejednokrotnie już pokazał, że oddanie dla drugiego człowieka i poświęcenie swojego czasu dla innych stosuje nie tylko zakładając mundur. Wzruszenie Skarbów i ogromna radość, że to, co do tej pory było nieosiągalne, stało się możliwe, są dla niego oraz pozostałych Szerpów największą motywacją do dalszego działania i pomagania.

Jeśli chcieliby Państwo zostać Szerpem należy skontaktować się z fundacją "Szerpowie Nadziei", gdzie zostaną udzielone szczegółowe informacje o naborze.



Aby Szerpowie Nadziei mogli realizować marzenia Skarbów, nieodzowne są środki finansowe. Państwa pieniądze z całą pewnością pomogą realizować ten wspaniały projekt i umożliwią pokazywanie piękna świata, w tym wypadku gór, osobom z niepełnosprawnościami. Zachęcamy do wsparcia zrzutki.