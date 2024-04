Krzychu, jesteśmy z Tobą! Data publikacji 09.04.2024 Powrót Drukuj Śląscy policjanci podjęli internetowe wyzwanie, rzucone im przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Do akcji, której celem jest wsparcie ciężko rannego w służbie policjanta - Krzysztofa Sobieraja z Poddębic, włączają się mundurowi z całego kraju. Podczas challengu wykonuje się pompki, lecz idea akcji polega przede wszystkim na uzbieraniu pieniędzy na rehabilitację policjanta. Zachęcamy do wsparcia inicjatywy pomocy dla młodszego aspiranta Krzysztofa Sobieraja z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, by pomóc mu w szybszym powrocie do zdrowia.

6 stycznia około 23.00, na jednej z głównych ulic w Poddębicach, policyjny patrol chciał zatrzymać samochód, którego kierowca jechał z nadmierną prędkością. Kierujący nie zatrzymał się i celowo, z dużą prędkością potrącił jednego z policjantów, po czym uciekł. W wyniku wypadku młodszy aspirant Krzysztof Sobieraj doznał poważnych obrażeń klatki piersiowej i głowy. Nieprzytomny policjant został przewieziony do szpitala, a zespół medyczny długo walczył o jego życie. Krzysztof żyje, lecz wymaga długiej i kosztownej rehabilitacji, którą rozpoczął 14 lutego w ośrodku rehabilitacyjnym.

Sprawca jest podejrzany o umyślne potrącenie oraz czynną napaść na funkcjonariuszy. Został zatrzymany i odpowie za usiłowanie zabójstwa policjanta.

Po tragicznym zdarzeniu policjanci w całym kraju wspierają kolegę, poprzez uczestnictwo w organizowanych dla niego akcjach. Wydarzenia sportowe, koncerty czy internetowe zbiórki pieniędzy organizowane są po to, by Krzysztof jak najszybciej wrócił do bliskich, a przede wszystkim do zdrowia i sprawności.

Śląscy policjanci podjęli wyzwanie rzucone im przez pomorską Policję.

Udział w nim wzięli śląscy policjanci na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach - inspektorem doktorem Tomaszem Michułką, naczelnikami wydziałów oraz policjantami reprezentującymi wszystkie piony śląskiej Policji.

Zasady są proste. Po otrzymaniu nominacji należy wykonać zadanie w postaci pompek, a przede wszystkim wesprzeć internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Krzysztofa Sobieraja, by przyspieszyć jego powrót do zdrowia.

Do wsparcia akcji szef śląskich policjantów nominował Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

Zachęcamy wszystkie chętne osoby do wsparcia dla młodszego aspiranta Krzysztofa Sobieraja z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, by pomóc mu w tym trudnym dla niego czasie. Liczy się każda złotówka, a chętne osoby, które chciałyby go wesprzeć, mogą dokonać wpłaty bezpośrednio na konto specjalnej, internetowej zbiórki, zorganizowanej specjalnie dla Krzysztofa.

Krzychu, jesteśmy z Tobą!