Tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty

Odrobina szczęścia połączona z doskonałą pamięcią oraz kojarzeniem faktów, ale przede wszystkim zaangażowaniem policjanta w czasie wolnym od służby przyczyniło się do odzyskania pojazdu pochodzącego z kradzieży. "Wywiadowca", wspólnie z patrolem interwencyjnym doprowadził do zatrzymania sprawcy przestępstwa. 32-latek nie zatrzymał się do kontroli i próbując uciec policjantom, doprowadził do kolizji. Okazało się również, że nie miał uprawnień do kierowania.