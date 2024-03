Zawierciańscy kryminalni zlikwidowali plantację konopi indyjskich Data publikacji 06.03.2024 Powrót Drukuj Dzięki pracy operacyjnej zawierciańscy kryminalni ujawnili miejsce, w którym uprawiano krzewy konopi indyjskich. Policjanci zatrzymali 39-latka. Zabezpieczyli prawie 300 krzewów tej rośliny, a także ponad 23,5 kilograma suszu podlegającego procesowi przetwarzania i ponad 1 kilogram gotowego narkotyku. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Zawierciański sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec lutego zawierciańscy kryminalni operacyjnie ustalili, że w jednym z lokali przy ulicy Towarowej w Zawierciu uprawiane są konopie inne niż włókniste. Na danej posesji policjanci zastali mężczyznę. 39-latek w kieszeni spodni miał klucz do pomieszczenia gospodarczego, w którym kryminalni ujawnili plantację.



W profesjonalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu znajdowały się krzewy konopi indyjskich, a także susz roślinny koloru zielono – brunatnego. Był tam również sprzęt wykorzystywany do uprawy roślin oraz nawóz.



W trakcie dalszych czynności okazało się, że w budynku wydzielone zostały trzy pomieszczenia, które były odpowiednio przygotowane do uprawy, suszenia i przetwarzania tych roślin.



Mundurowi znaleźli wewnątrz także rośliny na różnym etapie wzrostu oraz przedmioty służące do uprawy i wytwarzania narkotyku. Łącznie policjanci zabezpieczyli prawie 300 sztuk krzewów konopi indyjskich, ponad 23,5 kilograma suszu podlegającego procesowi przetwarzania i ponad 1 kilogram gotowego narkotyku.



W sprawie prowadzone jest śledztwo. Mężczyzna usłyszał zarzuty uprawy konopi innych niż włókniste, mogącą dostarczyć znaczne jej ilości oraz wytwarzania znacznej ilości środków odurzających. Przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zawierciański sąd przychylił się do wniosku prokuratora i śledczych i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami.

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii:

kto uprawia konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli jest to uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8;

kto wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość środków odurzających lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.